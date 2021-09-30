إحنا مش نادي استثماري..تعليق نجم الزمالك السابق على تعثر تجديد عقد بن شرقي

علق أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق، على تعثر مفاوضات أشرف بنشرقي مع الزمالك خلال الفترة الحالية .

وغرد أحمد عيد عبد الملك من خلال حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : كل واحد حر في رأيه اكيد، و ده رأيي، إحنا مش نادي استثماري علشان نبيع قبل ما عقده يخلص، و احنا عندنا ازمة في بديله و ازمة في القيد اصلاً ، و احنا بنلعب على كل البطولات، المفروض لو مش هنجدد لبن شرقي نقفل الموضوع و يكمل الموسم و يمشي و شكراً.



ولا صوت يعلو في الزمالك علي صوت التجديد للنجم المغربي أشرف بن شرقي خاصة في ظل الأزمات التي تواجه القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى الإدارة المكلفة بادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للوصول إلى اتفاق مع بنشرقي منذ فترة طويلة، ولكن دون جدوى، خاصة وبعد الطلبات الغريبة التي طلبها النجم المغربي.

وكشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن شروط غريبة وضعها أشرف بنشرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم من أجل التجديد مع القلعة البيضاء .

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك الرسمية: "حسين لبيب ومجلسه عاملين اللي عليهم، يحاولون إقناع أشرف بن شرقي بالبقاء وتجديد تعاقده، ولكنه يضع شروطا غريبة .