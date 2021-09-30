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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل بصورة لمدخل غامض.. تفاصيل

مستخدم لخرائط جوجل
مستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل بصورة لمدخل غامض

أثار مستخدم لخرائط جوجل جدلا واسعا على أحد الجروبات الشهيرة بموقع «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر مستخدم Google Maps صورة مدخل غامض محفور في هيكل حجري على جانب جبل.

وذكرت «الديلي ستار» البريطانية أن بعض المحققين الهواة بدأ في البحث على الإنترنت لاكتشاف حقيقة الأمر.

وقال أحدهم: «يبدو أنها في تركيا بين بوردور ودينيزلي»، وأوضح ثانٍ: «هناك العديد من المدن اليونانية القديمة في هذا الجزء من البلاد، فيمكن أن يكون هذا الشيء جزءًا من مثل هذا الموقع الأثري». 

وتابع شخص ثالث مستهزئاً: «المدخل يقع على كوكب أورانوس»، فيما رد شخص رابع: «يمكن أن يكون مدخل مقبرة أو موقع دفن».

مستخدم يجد صورة وحش عملاق

 

وفي وقت سابق، شارك أحد مستخدمي مواقع الإنترنت صورة لوحش غامض ظهر له على Google Maps في إحدى جروبات موقع «فيسبوك» الشهيرة.

وحسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، ادعى مستخدم مواقع الإنترنت والذي لم يكشف عن اسمه من خلال منشوره المرفق بصورة على Reddit، أنه اكتشف وحشا غريبا جدًا.

 وفي التعليقات على منشور الرجل، كشف له البعض أن الوحش البحري الغريب الذي اكتشفه ربما يكون «حوت، كراكن، كاثولو».

رسميا.. جوجل تحظر أشهر تطبيقاتها من العمل على هذه الهواتف

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