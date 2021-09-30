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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. جوجل تحظر أشهر تطبيقاتها من العمل على هذه الهواتف

جوجل
جوجل

أكدت شركة جوجل Google، أن عددا من تطبيقاتها الأكثر شيوعا، بما في ذلك جيميل Gmail وتقويم Google و جوجل مابس، ويوتيوب YouTube، ستتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي.

فإذا كنت لا تزال تحمل هاتفًا ذكيًا قديمًا، يعمل بإصدار قديم جدًا من أندرويد فأنت بحاجة الآن إلى الترقية إلى آخر جديد أحدث، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، أن جوجل بدأت في حظر جميع مستخدمي هذه الطرازات من تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بهم على هذه الأجهزة القديمة بداية من هذا الأسبوع.

 

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ومن المقرر أن يتسبب هذا التغيير في توقف عدد كبير من التطبيقات الشائعة، بداية من خرائط جوجل إلى موقع يوتيوب، عن العمل نهائيا اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري، ولكن لن يتأثر تطبيق واتساب بالتغيير لأنه تخلى عن الإصدار القديم من أندرويد العام الماضي.
 

يتأثر بهذا التغيير مالكو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android 2.3.7 أو Android 1.0, 1.1 و 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread وكل هواتف أندرويد التي تلقت آخر تحديث لها في سبتمبر عام 2011، من استخدام تطبيقات جوجل بدءا من الأسبوع الجاري.

وفي شهر فبراير عام 2017، أوقفت الشركة التي تتخذ من ماونتن فيو مقراً لها جميع مدفوعات Google Pay اللاتلامسية من العمل على أي هواتف تعمل بنظام Android 2.3، والآن، و بدءًا من 27 سبتمبر، تخطو جوجل خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تأكيد الخطط لمنع جميع المستخدمين من تسجيل الدخول إلى هذه الأدوات باستخدام حساب Google.

وقد أرسلت عملاقة التقنية، رسالة الخطأ للمستخدمين الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى هاتف أندرويد الخاص بهم باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور خطأ.

وعلى الرغم من أن التفاصيل التي أدخلوها ستكون صحيحة، ولكنها ستؤدي محاولة إضافة حساب تقويم Google أو حساب Gmail إلى قائمة الإعدادات بالجهاز أيضًا إلى ظهور الخطأ نفسه.

وسيتوقف عن العمل أيضًا عدد من التطبيقات الشائعة الأخرى التي أنشأتها شركة جوجل والتي تعتمد على حساب Google، بما في ذلك يوتيوب YouTube ومتجر بلاي Google Play Store وتطبيق الخرائط Google Maps وخدمة البريد الإلكتروني Gmail وتقويم Google والمزيد.

جوجل يوتيوب أندرويد الهواتف القديمة حساب Google تطبيقات Google

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