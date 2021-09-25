حقيقة وقف جوجل تطبيقاتها للملايين من هواتف أندرويد

كشفت شركة جوجل Google، عن خطتها لإيقاف مجموعة من أشهر تطبيقاتها وأكثرها استخداما على الملايين من هواتف أندرويد، من بينها تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail و تطبيق الفيديوهات YouTube وكذلك تطبيق التخزين السحابي Drive.

وخلال أقل من 48 ساعة، ستتوقف تطبيقات جوجل الثلاثة للملايين من مستخدمي الهواتف القديمة في العالم، والتي تعمل بأنظمة تشغيل Android 2.3.7 أو أقل.

جوجل توقف دعم تطبيقاتها الثلاثة يوم 27 سبتمبر

اعتبارا من يوم 27 سبتمبر المقبل، ستوقف جوجل خدماتها رسميا على ملايين الهواتف حول العالم، حيث لن يتمكن مستخدمو الهواتف التي تعمل بإصدارات أنظمة التشغيل المذكورة من التمكن من تسجيل الدخول على حساباتهم على جوجل أو على أى حساب خاص بتطبيقاتها الأساسية أو حتى عبر الويب.

ويشمل قرار جوجل الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل Android 2.3.7 و Android 1.0, 1.1 و 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread، إلى جانب أجهزة أندرويد التي لما تتلقى تحديثات منذ شهر سبتمبر 2011 ..



وأشارت جوجل إلى أن قرارها الجديد جزء من جهودها المستمرة للحفاظ على أمان مستخدميها، وأنها تخطط لطرح إصدارات جديدة أكثر أمانا من أنظمة التشغيل القديمة والتي تعتبر أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين.

ومع قرب إطلاق نظامها التشغيلي الأحدث أندرويد 12، ستسحب جوجل بشكل تدريجي دعمها للهواتف العاملة بالإصدارات القديمة، كي تتمكن من طرح إصدارات جديدة، ونصحت الشركة الأمريكية مالكو هذه الإصدارات أو كل من لديهم أى حسابات خاصة بهم على هذه الهواتف أن يقوموا بإزالتها فورا من على هذه الهواتف وذلك قبل 27 سبتمبر 2021.

قائمة الهواتف التي لن تعمل خدمات جوجل الشهيرة



Sony Xperia Advance

Lenovo K800

Sony Xperia Go

Vodafone Smart II

Samsung Galaxy S2

Sony Xperia P

LG Spectrum

Sony Xperia S

LG Prada 3.0

HTC Velocity

HTC Evo 4G

Motorola Fire

Motorola XT532

و للتحقق من نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك الأندرويد: اذهب إلى الإعدادات Settings> ثم حول الهاتف About Phone> لمعرفة إصدار نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك.