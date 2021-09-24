تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي متصفح كروم .. تفاصيل

حذرت شركة جوجل الأمريكية جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم حول العالم والبالغ عددهم أكثر من ٢.٥ مليار مستخدم، للقيام بالترقية والتحديث فورا، وذلك بعد اكتشاف عدد كبير من الثغرات الأمنية التي تشكل تهديدا كبيرا على المستخدمين.

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإنه قد تم اكتشاف ١٩ ثغرة أمنية في متصفحات جوجل كروم و لينوكس وويندوز وكذلك متصفح MacOS الخاص بأجهزة آبل ، حيث صرحت شركة جوجل بأن هذه الثغرات هي الأخطر على الإطلاق.

وتعمل شركة جوجل على تقييد المعلومات حول هذه العيوب للحد من انتشارها بقدر الإمكان للسيطرة على الخطر الذي من الممكن ان تسببه للمستخدمين حول العالم، وتشجع جوجل على الترقية فورا للتحديث الجديد لكسب الوقت وحماية المستخدمين من الاختراق.

وصنفت شركة جوجل الثغرات بأنها شديدة الخطورة على جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم ، حيث ان هناك ثلاثة من هذه الثغرات قامت مؤخرا بتهديد مستخدمي كروم، كما أن هناك أكثر من ٥ ثغرات أخرى هاجمت المستخدمين خلال الشهر الماضي فقط.

وشددت جوجل أنه يجب على المستخدمين الانتقال إلي الإعدادات ثم الدخول على المساعدة ثم الدخول على "حول جوجل كروم" والقيام بالترقية ، اما اذا كان المتصفح الخاص بك مدرجا على هذا التحديث 94.0.4606.54 فأنت في هذه الحالة في أمان.

