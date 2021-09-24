عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي متصفح كروم .. تفاصيل

تحذير عاجل من جوجل
تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي متصفح كروم .

حذرت شركة جوجل الأمريكية جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم حول العالم والبالغ عددهم أكثر من ٢.٥ مليار مستخدم، للقيام بالترقية والتحديث فورا، وذلك بعد اكتشاف عدد كبير من الثغرات الأمنية التي تشكل تهديدا كبيرا على المستخدمين.

 

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإنه قد تم اكتشاف ١٩ ثغرة أمنية في متصفحات جوجل كروم و لينوكس وويندوز وكذلك متصفح MacOS الخاص بأجهزة آبل ، حيث صرحت شركة جوجل بأن هذه الثغرات هي الأخطر على الإطلاق.

يقرأ حركات الوجه.. جوجل تطلق خدمات خاصة لذوي الإعاقة أثناء استخدام الهاتف

جوجل تقدم ميزة جديدة لتطبيق Gmail على أندرويد .. تعرف عليها

وتعمل شركة جوجل على تقييد المعلومات حول هذه العيوب للحد من انتشارها بقدر الإمكان للسيطرة على الخطر الذي من الممكن ان تسببه للمستخدمين حول العالم، وتشجع جوجل على الترقية فورا للتحديث الجديد لكسب الوقت وحماية المستخدمين من الاختراق.

وصنفت شركة جوجل الثغرات بأنها شديدة الخطورة على جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم ، حيث ان هناك ثلاثة من هذه الثغرات قامت مؤخرا بتهديد مستخدمي كروم، كما أن هناك أكثر من ٥ ثغرات أخرى هاجمت المستخدمين خلال الشهر الماضي فقط.

وشددت جوجل أنه يجب على المستخدمين الانتقال إلي الإعدادات ثم الدخول على المساعدة ثم الدخول على "حول جوجل كروم" والقيام بالترقية ، اما اذا كان المتصفح الخاص بك مدرجا على هذا التحديث 94.0.4606.54 فأنت في هذه الحالة في أمان.
 

جوجل جوجل كروم ثغرات أمنية تحذير جوجل متصفح كروم

ترشيحاتنا

مدير المكافحة السابق: مخدر الشابو ينتشر بكثرة في سوهاج .. فيديو

ما السر وراء طول حياة الملكة إليزابيث الثانية؟ .. إليك الروتين

فاضل إيه؟ السيسي يفاجئ مهندسًا بسؤال أثناء تفقده تطوير الدائري|فيديو

وسط فرحة عارمة.. شاهد | استقبال العاملين للرئيس السيسي أعلى كوبري السلام

أزمة وقود.. مطالب عاجلة بتدخل الجيش في بريطانيا

عبد الله السعيد يعزز تقدم بيراميدز بهدف آخر في شباك سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

كاشفا كواليس توقيع السيسي له|هاني عبد الهادي: تكريم الرئيس حلم طال انتظاره"خاص"

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

بعد أشهر قليلة.. افتتاح مشروع الربط البري بين السعودية وعمان

بـ41 مليون دولار.. كيف وصل ابن نجريج محمد صلاح إلى خامس اللاعبين دخلا بالعالم؟

بث مباشر.. بيراميدز وسموحة في مواجهة نارية ببطولة كأس مصر

احذر.. أصحاب العقارات معرضون للغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ