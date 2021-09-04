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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للحفاظ على تركيزك.. تعرف على الطريقة الصحيحة لـ حظر موقع ويب في جوجل كروم

مواقع الويب المحظورة
مواقع الويب المحظورة

توجد العديد من الأسباب التي تجعل من المفيد معرفة كيفية حظر موقع ويب في متصفح جوجل كروم، حيث غالبا ما تصرف انتباهك عن العمل إشعارات مواقع الويب مثل فيسبوك وتويتر، أو إعلانات التسوق المزعجة.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، قد تقدم بعض مواقع الويب محتوى مسيئا أو رديء الجودة، لذلك يرغب مستخدمو متصفح الويب تجنب زيارة مثل هذه المواقع في المستقبل عند إستخدام كروم.

 

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وقد تتمثل أحد الأسباب الأخرى، في منع الوصول إلى مواقع ويب معينة في حال كنت تشارك جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع العائلة، إما بسبب عدم ملاءمتها أو لمجرد أنهم يسببون الإزعاج.

 

ولسوء الحظ، لا يقدم متصفح كروم خيارًا مدمجًا لحظر مواقع الويب المزعجة، إلا أن هناك العديد من إضافات المستعرض التي تقوم بهذه المهمة، ولعل من أبرزها BlockSite، وهو متاح أيضا لمتصفحي Firefox و Edge.


كيفية حظر موقع ويب في متصفح كروم باستخدام BlockSite

1. افتح متصفح جوجل كروم، ثم اذهب إلى متجر كروم الإلكتروني.

2. قم بالبحث عن ملحق BlockSite، ثم قم بتثبيت الامتداد ن طريق النقر فوق "إضافة إلى كروم "Add to Chrome.

3. قم بتأكيد الأمر مرة أخرى من خلال الضغط على خيارAdd extension في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

4. بمجرد التثبيت قم بمنح الامتداد الإذن بـ "قراءة وتغيير جميع بياناتك على المواقع التي تزورها".

5. انقر فوق "إضافة ملحق Add extension" لإكمال التثبيت، سيطلب BlockSite الآن الإذن بجمع بياناتك.

6. يمكنك البدء في حظر مواقع الويب في كروم، في صفحة "حظر المواقع"، اكتب أو انسخ والصق عنوان الويب الخاص بالموقع الذي تريد حظره، ثم انقر على زر علامة الجمع الخضراء، يتيح لك الإصدار المجاني من BlockSite حظر ما يصل إلى ستة مواقع ويب.

7. بدلاً من ذلك، أثناء زيارة موقع الويب الذي تريد حظره، انقر فوق رمز BlockSite في منطقة الامتدادات بشريط أدوات كروم.

حظر موقع ويب جوجل كرو متصفح مواقع الويب BlockSite

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