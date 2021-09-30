قناة السويس: كراكتان بالأسطول البحري من الأحدث في الشرق الأوسط

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن وجود كراكتين في الأسطول البحري، مضيفاً أنهما من أحدث الكراكات الموجودة في الشرق الأوسط.

وأوضح أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكراكتين هما مهاب مميش، والمشير حسين طنطاوي، حيث تعملان في الساعة 3600 متر مكعب من أجل سحب الرمال والزلط والتكريك.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن كراكة مهاب مميش دخلت في الخدمة بالفعل، حيث تعمل في قاع بورسعيد ثم بعد ذلك ستعمل في الجنوب، بينما كراكة المشير طنطاوي باقي لها من الوقت حوالي 10 أيام من التجارب، حتى تصبح جاهزة للخدمة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس قائلاً: "الكراكتين فيهم إضافة كبيرة جداً للأسطول البحري الخاص بالهيئة، سواء في القيمة أو في القدرة على التكريك ومرور عدد سفن أكبر خلال القناة وبالتالي زيادة الدخل القومي العائد من هذه السفن".

ونوه الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تشهد أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بـ 87 سفينة، معقباً: "هذا بفضل الله، وجهد العاملين في الهيئة، والقناة الجديدة".

وأردف رئيس هيئة قناة السويس أن قبل وجود القناة الجديدة، كانت قناة السويس يمر بها من 42 إلى 45 سفينة بشكل يومي على الأكثر، ولكن بوجود القناة الجديدة أصبحت تمر حوالي 87 سفينة، بحمولة تقترب من 5 ملايين طن، بعائد مادي (دخل قومي) يصل إلى 22 مليون دولار.