أفضل دعاء يقال يوم الجمعة.. يبحث الكثير عن دعاء يوم الجمعة المستجاب، حيث خص الله عز وجل يوم الجمعة بساعة إجابة، شانها شأن ليلة القدر التي أخفاها عز وجل في العشر الأواخر من رمضان حتى يجتهد العباد في جميع الأيام العشر، وفضل يوم الجمعة عظيم عند الله حيث قال النبي عنه "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولم يرد نص صريح عن دعاء يوم الجمعة ولكن يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء.

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.



الحمد لله الذى لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.



اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم أن نلقاك، اللّهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

دعاء يوم الجمعة قصير



أسألك اللهمّ في صباح الجمعة أن تُزيحَ عنّي أوجاعي، وأن تُنير ظلمات لياليّ، وأن تسقني فرحًا وفرجًا قريبا .. اللهمّ آمين.

أسألك اللهمّ أن تكتب لي مع أنفاس هذا الصباح خيرًا أعملهُ ورزقًا أكتسبهُ وعلمًا أنتفع به.

في صباح يوم الجمعة نسألك اللهمّ ثباتاً على الدين ما حيينا، ولا تُــزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب.

اللهمّ اقسم لنا من خشيتك ما تحولُ بهِ بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنّتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا.

اللهمّ في يوم الجمعة اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع يا سيّدي أرواحنا في جنّتك.

ربي ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضال ولا مضل وغير مفتون.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ماعندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ.

رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهاً مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً.

دعاء يوم الجمعة للمهموم



لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم

يا رب ارزقنا راحه البال واكفنا يا الله شر الإنس وشر الجن وأسألك أن تفرج هم كل المهمومين وهمي يا رب العالمين.

يا رب إنك تعلم وأنا لا أعلم بيدك مصيري وقدري فالطف بي يا رب واسعدني وارح عقلي وقلبي يا رب.



لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات و الارض ورب العرش العظيم اللهم لا إله إلا أنت ، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، شأن الدنيا والآخرة ، في عفو منك وعافية ، لا إله إلا أنت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اسالك بعزتك التى لا ترام وملكك الذى لا يضام وبنورك الذى ملأ اركان عرشك يامغيث اغثنى يامغيث اغثنى يا مغيث اغثنى

يا رب أنت إلهي وإله آبائي يا رب انك وحدك لك الحمد يا رب، انك علي كل شي قدير اشرح لي صدري يا رب وفرج كربي.



اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن و اعوذ بك من العجز والكسل و اعوذ بك الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

يا رب أن وعدك حق وأنت الحق واعلم أني كنت من الظالمين فأعفو عنى يا رب.



اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت بة نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى.

يا رب ابدل ضيقي لفرح وحزني لفرج واجعل لنا نصيبا من السعادة والفرح.

ساعة استجابة يوم الجمعة

وعن دعاء يوم الجمعة ووقت ساعة الإجابة اختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.