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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

القصبي وجمعة يشاركان في احتفالات مولد السيد البدوي غداً

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية

يلتقي الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لصلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي، وذلك على خلفية احتفالات المحافظة بذكرى مولده، والذي تم إلغاء الاحتفالات به هذا العام نظرًا لتداعيات فيروس كورونا.

الاحتفال بمولد البدوي

ويؤدي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غداً تحت عنوان "إعمال العقل في فهم النص"، في مسجد السيد البدوي بطنطا.

يذكر أن محافظة الغربية تحتفل بالعيد القومي في السابع من أكتوبر من كل عام في ذكرى انتصار شعب الغربية على فلول الحملة الفرنسية ويتزامن احتفال المحافظة بعيدها القومي مع احتفال الطرق الصوفية بمولد  "السيد البدوي" وهو أحد الأقطاب الصوفية الـ 4 في مصر.

 وتحتفل محافظة الغربية بعيدها القومي هذا العام على مدار شهر أكتوبر من خلال إقامة عروض فنية وثقافية ورياضية وقوافل صحية واجتماعية وندوات توعوية وذلك مع استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا سواء من خلال القائمين على تنفيذ تلك القوافل أو المواطنين

وكان محافظ الغربية قد أعلن  استمرار منع كافة الاحتفالات بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي والمقرر له شهر أكتوبر المقبل وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وأكد محافظ الغربية في بيان له أنه من منطلق الحفاظ على صحة المواطنين وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية استمرار منع احتفالات مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي.

وأشار محافظ الغربية ، إلى أن ما يتم تداوله بشأن هذا الصدد، أو التجهيز لإقامة المولد فى موعده لا أساس له من الصحة، ، خاصة وأن المولد يتوافد عليه الآلاف من شتى محافظات الجمهورية، وهو مايعطى فرصة لانتشار الإصابة بكورونا، مؤكدًا أن الهدف الأول من إلغاء المولد هو حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن هذا القرار هو الثاني على التوالي الذي يتم منع فيه احتفالات مولد السيد البدوى بطنطا والذي يصل رواده إلى أكثر من مليون زائر في الليلة الختامية.

ترجمة خطبة الجمعة

استجابة لمطلب “ صدى البلد “ أعلنت زارة الأوقاف أنه تم ترجمة خطبة الجمعة المقبلة والتي حدد موضوعها ، بعنوان “ إعمال العقل في فهم النص ” الى لغة الإشارة ، مؤكده أن هذا القرار يأتي انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها .

 

الاحتفال بمولد البدوي المجلس الأعلى للطرق الصوفية وزير الاوقاف محافظة الغربية العيد القومى

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