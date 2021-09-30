«مستقبل وطن» كفر الشيخ يواصل استقبال المواطنين لعرض مطالبهم على النواب

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ استقبال المواطنين من أبناء المحافظة للقاء نواب الحزب لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم للنواب.

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن اليوم الخميس عدداً من الطلبات والشكاوي المتنوعة من أبناء المحافظة بحضور بعض قيادات وأعضاء الحزب

وأشار النائب السيد شمس الدين الى أن معظم الطلبات خاصة بالإسكان الاجتماعى والبناء القانونى وتشغيل وحدة صحية بالمنشاة الغربية والعديد من خطابات التظلم الخاصة بالبناء لتقديمها للمحافظة وطلبات نقل وندب بقطاعات الصحة والتعليم ومطالبات بفتح باب التصالح مرة أخرى وطلبات شخصية أخرى.

وأشار النائب شمس الدين إلى أنه سيتقدم بطلب للإدارة المحلية لفتح باب التصالح مرة أخرى لمن لم يلحق خلال الفترة الأولى مؤكداً أنه سيسعي لذلك من خلال اللجنة وهناك بارقة أمل فى فتح التصالح مرة أخرى للمخالفات القديمة للبناء وفقا للقانون.

ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

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