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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من الراغبين في تلقي لقاح كورونا بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

جانب من التطعيمات
جانب من التطعيمات بمراكز الشباب

استقبلت مراكز شباب كفرالشيخ والمجلس القومي للمرأة والصحة المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، فى إطار التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة.

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ثمن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جهود  مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ومديرية الشؤون الصحية لمشاركتهم بفتح مراكز الشباب أمام تلك الفرق الطبية والمواطنين بمختلف المدن والقرى لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا.

 

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يشهد مركز شباب شنو إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة و مديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بمعدل يومى لا يقل عن تطعيم 70 مواطناً من لقاح " استرازينكا وسينوفاك "من الرجال والسيدات من المسجلين وغير المسجلين، جاء ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، و تنفيذ هويدا بلتاجي، مدير مركز شباب شنو  .

 

أشار الدكتور عزت محروس، أن مراكز الشباب استعدت  لاستقبال الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح وذلك منذ السبت الماضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً ، ليصل عدد مراكز الشباب حتى الآن إلى 9 مراكز شملت مراكز شباب ( كفر الشيخ - فوة- دسوق - بيلا - مطوبس - سيدى سالم - قلين - سيدى غازي - بلطيم- الرياض )  وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح،  وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح ومنع التزاحم .

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كفرالشيخ فيروس كورونا وزارة الصحة المجلس القومى للمرأة لقاح كورونا ارتداء الكمامات

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