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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

النفس تعصي استنادا على أن مصير الإنسان قدر محتوم فهل ذلك صحيح؟..الافتاء تجيب

التوبة
التوبة

النفس تعصى استناداً على أن مصير الانسان قدر محتوم فهل ذلك صحيح.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.
 

 قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء إن الإنسان خلق بين التسيير والتخيير، فهناك أمور عدة لا يملك فيها الانسان الاختيار وإنما ولد لتفرض عليه ومن تلك الأشياء على سبيل المثال لا الحصر كونه ذكراً او انثى، لونه، طوله، الاسرة التى نشأ فيها، بيئته ....الخ .

 

وأضاف أمين الفتوى عبر صفحته على فيسبوك : أما الاشياء التى جعل للإنسان حكم الاختيار فيها فهى مناط التكليف والتى عليها يحاسب وفقاً للاختيار ومنها الصلاة والصيام الزكاة واختيار طريق الشر "الزنا ,السرقة ,القتل ,السب ,...الخ "و اختيار طريق الهدى ويقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ" سورة البلد - الآية 10.

 

واستشهد بقوله تعالى ايضاً فى سورة محمد "وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ " اية 17 والله اختار للإنسان طريق الخير فإن اختار الإنسان ذلك الطريق  زاده الله هدى أما من اختار طريق الفساد وعدم الإصلاح والشر فعليه اختياره .

الإفتاء المصرية الصلاة والصيام الزكاة حكم الاختيار الفساد الانسان

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