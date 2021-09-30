وزير قطاع الأعمال يكشف مستجدات تطوير حديقة الميريلاند

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه اجتمع اليوم الخميس مع المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والبناء، لافتا أن افتتاح المرحلة الأولي من تطوير حديقة الميريلاند خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرحلة تشهد تطوير 9 مطاعم وتشغيل النافورة، والمرحلة الثانية المنطقة الخاصة بالدولفين، وتنتهي بالمرحلة الثالثة الخاصة بالترفيه تحت الأرض.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، تطوير حديقة الميريلاند لن يؤثر على الأشجار التاريخية، لافتا أنه سيتم إنشاء نصب تذكاري على مساحة 4 آلاف متر بجوار ناصية عمارات عثمان وشارع المعهد الاشتراكي.