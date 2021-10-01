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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسية تكشف عن مازيراتي جران توريزمو 2023

صور تجسسية تكشف عن مازيراتي
صور تجسسية تكشف عن مازيراتي جران توريزمو 2023

تمكنت شركة مازيراتي الايطالية ان تقدم باقة من الطرازات القوية داخل الاسواق العالمية للسيارات، والتي تختلف من ناحية التصميم الهندسي، بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وايضا فئة الكوبيه مثل النسخة جران توريزمو.

صور تجسسية تكشف عن مازيراتي جران توريزمو 2023

 

بينما ظهرت الاطلالة الجديد للنسخة مازيراتي جران توريزمو 2023 منذ وقت سابق، من داخل حلبة نوربورينج الاختباري وهي تحمل الكثير من التمويهات، وعلى الرغم من ذلك استطاعت الصور المسربة أن تظهر العديد من التسريبات الخاصة بهذه النسخة، والتي تمتعت بتصميم خارجي انسيابي يمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و تشير بعض التوقعات أن هذه النسخة سوف تستغنى عن نسخة المحرك ثماني الاسطوانات، ولكن من المتوقع ان تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6 سعة 3000 سي سي، طراز ICE مقترن بشاحن توربيني مزدوج، إلى جانب باقة الحماية القياسية وانظمة دعم قائد السيارة على مهام الطريق، و مجموعة المكابح عالية الاداء، بالاضافة إلى اساليب التحكم المختلفة.

جاءت السيارة الجديدة مازيراتي وريزمو مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، تشبه النسخة MC20 إلى حد كبير مع غطاء للمحرك يحتوي على لمسات غائرة وبارزة، بالاضافة إلى شبكات امامية متعددة المقاطع اسفل غطاء المحرك، مع فتحات للتهوية على جانبي الصادم الأمامي.

 

وتأتي الناحية الخلفية من مازيراتي وريزمو وهي تضم منظومة عادم ثنائية الاداء، وعواكس اضاءة خلفية، و زجاج خلفي انسيابي ، بينما ترتكز على عجلات رياضية تشبه الدروع الحربية مع خمسة اضلاع مفرغة، ومفهوم ثنائي الابواب مع مقابض مساوية للهيكل الخارجي، والذي يحمل كثير من الياف الكربون

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