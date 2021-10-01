طلال أبو غزالة يكشف سبب انسحاب أمريكا من أفغانستان .. ويتنبأ بأكبر كارثة سيواجهها العالم في تاريخه بـ2030

حل المفكر الاقتصادي ورجل الاعمال الادني طلال أبو عزالة، ضيفا علي الإعلامي عمرو عبد الحميد للحديث حول العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرز تصريحاته خلال التقرير التالي:

طلال أبوغزالة يتنبأ بأكبر كارثة سيواجهها العالم في تاريخه بـ2030

توقع الدكتور طلال أبو غزالة، بأزمة كبرى ستواجه العالم وسببها صناع القرار في المجتمع الدولي وذلك في عام 2030، مضيفا: "كورونا بالنسبة لها ولا حاجة".

طلال أبو غزالة يكشف السر وراء انسحاب أمريكا من أفغانستان.. تفاصيل

قال طلال أبوغزالة، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان "كان مدروساً"، مؤكدا أن "أمريكا أخذت القرار بدراسة ووعي وبإرادة كاملة كان ممكن تبقى 200 سنة، أمريكا لا تُهزم لا توجد قوة عسكرية قادرة على إلحاق الخسارة بواشنطن".

بطريقة مؤثرة.. طلال أبو غزالة يحكي عن ميراثه من والده لأول مرة

تحدث طلال أبو غزالة رجل الأعمال والاقتصادي الأردني، عن ميراثه من والده لأول مرة.

طلال أبو غزالة: حال اتفاق أمريكا والصين على قيادة ثنائية للعالم ستنتهي مشاكلنا

قال طلال أبوغزالة، رجل الأعمال والاقتصادي الأردني، إن المجتمع العربي يعيش ظروفا تعيسة كما يحدث في العراق أو الأوضاع في لبنان، مضيفا: "عندما نلوم الساسة والقادة في لبنان أنا بقول هم مساكين لأنهم صنعوا من النظام الذي وضعهم فيه من صنع لبنان، وكذلك فلسطين هل كنا لا نستحق لا يكون لنا وطن، لا، ولكن هناك مصالح خارجية اجتمعت علينا ككل وهذه الظروف ستنتهي عندما يصبح هناك عالم جديد".

وأضاف "أبو غزالة" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الخميس، أننا نعيش الآن في عالم ليس به نظام ولا قيادة موحدة.

وتابع: "لا بد من صراع قادم بين العملاقين أمريكا والصين من يقود العالم اقتصاديا بينهما، وعندما يحصل هذا الاحتكاك ويجلس العملاقان للتفاوض على إنهاء الصراع وسيتفقان حسب رأيي، على قيادة ثنائية للعالم وعندما يحصل هذا ستنتهي المشكلة عندنا".

وأوضح: "أنا أتوقع نشوب حرب بين أمريكا والصين بنسبة 100%، سيحدث احتكاك لكي يجلس الدولتان مع بعضهما البعض، أمريكا تريد الجلوس مع الصين والصين ترى أن ما يطلبه الأمريكان لا يمكن الموافقة عليه".

