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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مى كساب: بكيت فى حكاية عقبال عوضك لأني عشت التفاصيل مع ماما

الفنانة مى كساب
الفنانة مى كساب

حلت الفنانتان هالة فاخر ومى كساب، ضيفتان اليوم على برنامج"مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن آخر الأعمال الفنية، حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل “زي القمر”.

وقالت الفنانة مى كساب أنها عند قراءة ورق المسلسل، بكت، معقبة:" عشت التفاصيل دى مع ماما".

ولفتت مى كساب، أن مشاهد الضرب التى قامت بها كانت حقيقة.

وتابعت مى كساب قائلة:"فيه مشهد أما ماما فى المسلسل بتموت فيه كنت متوترة جدا وبكيت".

 

روجت الفنانة، مي كساب، لأحدث أعمالها، حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل “زي القمر”،ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصورة:"يا تري يا شادية بكره فيه إيه؟ توقعاتكم إيه لحلقة بكرة الخامسة والأخيرة من حدوته #عقبال_عوضك".

وتجسد مي كساب داخل أحداث حكاية "عقبال عوضك"،من مسلسل “زي القمر” شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، الذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

مي كساب هالة فاخر عقبال عوضك زي القمر

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