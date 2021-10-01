تبيع الأنابيب منذ 50 عاما .. أم سعيد تضرب مثالا في الصبر وتحمل المصاعب

عرضت الإعلامية شافكي المنيري، مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر الاولي المصرية، تقريرا مفصلا عن سيدة تدعى أم سعيد، تبلغ من العمر 65 عاما، تبيع الأنابيب منذ خمسين عاما.



ومن جانبها قالت عزيزة سعد الطوخى التي تبلغ من العمر 65 عاما، :""زوجى كان تعبان وكل ما يشتغل، ومعايا بنتى متجوزتشى وكانت بتساعد والدها، ولما تعب وكان كل شوية يدخل العناية، انا بدات اروح مع بنتى، وقبل ما بنتى تتجوز كنت اروح اخدم في المنازل ولكن بعد ما اتجوزت بنتى بطلت واشتغلت في بيع الأنابيب".



وبدورها قالت الإعلامية شافكي المنيري:" عندنا قصص عظيمة كثيرة لسيدات مصريات تحلن الكثير ويضرب بهن المثل في كافة المجالات".