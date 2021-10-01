أبلة فاهيتا ترقص مع مصطفى حجاج على أنغام "يا بتاع النعاع يا منعنع" على الهواء.. فيديو

حل الفنان مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".



وأشعل الفنان مصطفى حجاج، مسرح أبلة فاهيتا بأغنية "يا بتاع النعاع"، على الهواء مباشرة.



ع الدوغري لـ أحمد سعد ومصطفى حجاج تريند رقم 1 على يوتيوب

تصدرت أغنية “ ع الدوغرى ” للفنان أحمد سعد والفنان مصطفى حجاج تريند رقم 1 على موقع اليوتيوب .

واحتفل الفنان أحمد سعد بتصدر أغنية “ ع الدغرى ” تريند رقم 1 على “ يوتيوب ” قائلا "الحمد لله كراسينا ملك ، ومش ايجار .. أغنيه "ع الدوغري"

أول ٥ أيام تعدي المليون وترند١ الحمد لله

والسبب توفيق ربنا بحبكم

وطرح الفنان أحمد سعد ديو “ع الدوغرى” الذى يجمعه بالفنان مصطفى حجاج عبر قناته الرسمية باليوتيوب.

ع الدوغرى كلمات: مصطفى حسن ألحان: محمد عبد المنعم توزيع : أحمد حسام - إلهامى دهيمة.

أزمة أحمد سعد والنقابة

حرص موقع “صدى البلد” على التواصل مع الفنان أحمد سعد، لمعرفة تعليقه على قرار نقابة المهن الموسيقية بتغريمه 20 ألف جنيه.

وقال أحمد سعد في تصريح لـ “صدى البلد”: “معنديش رد” وأضاف: “إستأنفت نشاطي الفني وأقوم بتسجيل أغنية جديدة”.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، تطبيق غرامة على أي مطرب يقوم بالغناء على الفلاشة "بلاي باك"، مشددة على ضرورة وجود الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين.

وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بسبب إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك.

وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لاتهاون ولا إستثناء في تطبيق قرارات النقابة.

عقوبة أحمد سعد

وقررت نقابة المهن الموسيقية، تغريم المطرب أحمد سعد 20 ألف جنيه، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم علي المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظومتها الخدمية لأعضائها.