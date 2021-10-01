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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكبد و القلب أبرزها .. كيف يؤثر فيروس كورونا على جميع أجهزة الجسم

تأثيرات كورونا على
تأثيرات كورونا على أجهزة الجسم

عندما ضرب فيروس كورونا لأول مرة الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا العام ، أصر مسؤولو الصحة العامة على أن الإنفلونزا تشكل خطرًا أكبر ، حيث تقتل ما لا يقل عن 12000 أمريكي سنويًا، لكن فيروس كورونا المستجد  سرعان ما كشف أنه أسوأ بكثير.

 

يعتبر كوفيد -19 ، المرض الناجم عن فيروس كورونا ، أكثر تعقيدًا وفتكًا من الأنفلونزا الموسمية في سبعة أشهر فقط ، مات أكثر من 170 ألف أمريكي بسبب العدوى الجديدة.

 

اعتقد الخبراء أن COVID-19كان في الأساس مرضًا تنفسيًا يصيب الأنف والحلق والرئتين ، مثل فيروسات الأنفلونزا، ولكن  من الواضح أن هذه الجرثومة الجديدة يمكن أن تضر الدماغ والقلب والجهاز الدوري والكبد والبنكرياس والكلى ، وكذلك الرئتين.

 

فيما يلي كشف موقع inquirer ، عن تأثير فيروس كورونا على جميع أجهزة الجسم..

 

 ما الذى يمكن أن يفعله الفيروس التاجي بجسم الإنسان؟

 

الجهاز التنفسي

ينتشر الفيروس التاجي أولاً في الجهاز التنفسي العلوي ثم الأنف والفم والحلق ويمكن أن يثير نفس الأعراض التي تظهر في التهابات الجهاز التنفسي الأخرى ، لا سيما الحمى والسعال.

ولكن يمكن للفيروس أيضًا أن يشق طريقه إلى عمق الأكياس الهوائية الدقيقة في الرئتين، يتم تحميل هذه الأكياس الهوائية بـ ACE2، وهو البروتين الذي يستخدمه الفيروس التاجي كبوابة إلى الخلايا ، حيث يتكاثر ويخرج لإصابة الخلايا المجاورة.

يمكن أن تؤدي العدوى الشديدة إلى الالتهاب الرئوي حيث تمتلئ أنسجة الرئة بالسوائل والقيح ، مما يقلل من قدرة الأكياس الهوائية على نقل الأكسجين إلى الدم، كما  يمكن أن يتطور هذا إلى ضائقة تنفسية حادة تتطلب العلاج بالتهوية الميكانيكية.

يختلف الالتهاب الرئوي COVID-19عن الالتهابات الرئوية الفيروسية الأخرى. وجدت إحدى الدراسات أن مرضى COVID-19لديهم بقع معتمة مميزة على شكل "زجاج أرضي" على صور التصوير المقطعي المحوسب للصدر ، وهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي في كلا الرئتين بدلاً من واحدة،  في كثير من الأحيان تشير الاختبارات المعملية إلى وجود خلل في الأعضاء الأخرى  وخاصة الكبد.

يمكن أن تتضرر الرئتان أيضًا بسبب سمتين مروعتين أخريين بشكل فريد من نوعه لـ COVID-19: رد فعل الجهاز المناعي المفرط ، أو عاصفة السيتوكين، وتجلط الدم المفرط.

 

-الدورة الدموية

تساعد الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم على تنظيم ضغط الدم والالتهابات والتجلط،  تنتج هذه الخلايا "البطانية" أيضًا ACE2 ، وهو البروتين السطحي الذي يستخدمه الفيروس التاجي لاختراقه.

يتسبب هذا الغزو الفيروسي في سلسلة من الدمار ، كما أوضح الباحثون في مايو في Nature Reviews Immunology. تتسرب الأوعية الدموية ، وتمتلئ الرئتان بالسوائل ، ويثخن الدم ويتخثر،  كل هذا يتفاقم بسبب الالتهاب عادة ما يكون استجابة الشفاء للجهاز المناعي للإصابة.

ينظر بعض العلماء الآن إلى COVID-19 على أنه مرض الأوعية الدموية في المقام الأول ، وليس مرضًا تنفسيًا،  يمكن أن يفسر ذلك بعض المضاعفات الغريبة ، لا سيما الجلطات الدموية التي تسببت في النوبات القلبية والسكتات الدماغية وموت أنسجة الأطراف التي أدت إلى بتر الأطراف ، حتى في الشباب الأصحاء سابقًا، يمكن أن تساعد مشاكل الدورة الدموية أيضًا في تفسير سبب زيادة ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب الموجودة مسبقًا من خطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد، قد يفسر أيضًا ظهور طفح جلدي أحمر مائل إلى الأرجواني في أصابع القدم ، يطلق عليه اسم "COVID toes".

 

-القلب

يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية الناتجة عن فيروس كورونا إلى انسداد الأوعية القلبية ، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية.

 

ولكن هناك أدلة متزايدة على أن فيروس كورونا يمكن أن يضر القلب ، وأحيانًا يكون مميتًا ، بطريقة مختلفة تمامًا: عن طريق التسبب في التهاب عضلة القلب أو عضلة القلب.

هذه الحالة ، التي تسمى التهاب عضلة القلب ، هي اختلاط معروف لبعض أنواع العدوى الفيروسية الأخرى ، وعادة ما تختفي مع الراحة، ولكن يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل قلبية مؤقتة أو دائمة ، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب التدريجي وحتى الموت القلبي المفاجئ.

تشير الدراسات إلى أن التهاب عضلة القلب شائع نسبيًا في مرضى COVID-19 في المستشفيات - حيث يؤثر على 7٪ إلى 23٪ من مرضى العناية المركزة ويزيد من خطر الوفاة بشكل كبير.

 

-الدماغ والجهاز العصبي المركزي

عندما تسد جلطة دموية مرتبطة بفيروس كورونا أو تنفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ ، فإن قطع إمداد الدم  المعروف باسم السكتة الدماغية  يبدأ في قتل خلايا الدماغ في غضون دقائق، قد يضعف هذا الكلام والحركة والتفكير ، اعتمادًا على موقع وشدة السكتة الدماغية.

لكن يمكن للفيروس أيضًا أن يتداخل مع إشارات الدماغ ، بطرق لم يتم فهمها بعد، دليل مبكر على هذا التأثير الخبيث: غالبًا ما يتسبب COVID-19 في فقدان مؤقت للرائحة والذوق ، وعادة ما يكون بدون احتقان الأنف.

ربطت الدراسات والاستطلاعات الحديثة المضاعفات النفسية والعصبية الأكثر خطورة وطويلة الأمد بـ COVID-19 ، بما في ذلك الذهان ، واضطراب ما بعد الصدمة ، والاكتئاب ، والدوخة ، وتلف الأعصاب ، والمتلازمة الشبيهة بالخرف.

ومع ذلك ، فإن الارتباط ليس واضحًا تمامًا،  العديد من هذه المضاعفات هي أيضًا آثار لاحقة للعناية المركزة وأجهزة دعم الحياة.

 

-الكبد

ما يفعله الفيروس التاجي بهذا العضو هو لغز خاص،  يعاني بعض مرضى COVID-19في المستشفى من مستويات عالية بشكل غير طبيعي من إنزيمات الكبد ، مما يشير إلى ضرر مؤقت على الأقل.

ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان هذا مرتبطًا بشكل مباشر بالعدوى ، أو بعوامل أخرى ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعلى الرغم من أنه من المعقول افتراض أن مرضى COVID-19الذين يعانون بالفعل من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد Bسيكونون أكثر عرضة لتلف الكبد الخطير ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يقول "هناك حاجة إلى مزيد من البحث" لإثبات ذلك.

 

 

 

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