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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منتدى الاستقلال الثقافي يحتفي بتجربة الشاعر محمد السيد إسماعيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعقد منتدى الاستقلال الثقافي، ندوة تحت عنوان "تجربة مثقف بدرجة فارس..  احتفاء بتجربة الشاعر والناقد محمد السيد اسماعيل"، والذي يلقب بناقد الشعب الثقافي، وذلك في السادسة من مساء الثلاثاء الموافق الـ5 من أكتوبر الجاري.

 الشاعر محمد السيد إسماعيل محمد، ولد عام 1962 فى قرية طحانوب ـ مركز شبين القناطر ـ بمحافظة القليوبية، وتخرج فى كلية دار العلوم 1985. ثم حصل من نفس الكلية على الماجستير فى الدراسات الأدبية ثم الدكتوراه ليعمل مدرساً للغة العربية بالمدارس الثانوية.

وكان قد بدأ كتابة الشعر عام 1977، ونشر العديد من قصائده ودراساته النقدية فى المجلات المصرية والعربية، كما شارك فى العديد من المهرجانات الشعرية في الجامعات وقصور الثقافة .

قدم الشاعر محمد السيد اسماعيل أول دوواينه الشعرية تحت عنوان "كائنان في انتظار البعث  عن الهيئة العامة للكتاب ، ومن ثم جاء ديوانها تلثاني "الكلام الذي يقترب"، ومن ابعد  جاء ديوانه "استشراف إقامة ماضية"، و" تدريبات يومية "، و"قيامة الماء"، ومن اعماله المسرحية  "السفينة، زيارة ابن حزم الأخيرة ، وجوه التوحيدي ، ورقصة الحياة.

  وفي مجال الكتابات النقدية قدم العديد من الكتب منها  "رؤية التشكيل قراءات تطبيقية في القصيدة الحديثة ،  الحداثة الشعرية في مصر ، بناء فضاء المكان في القصة العربية القصيرة ، غواية السرد.

حصل على العديد من التكريمات والجوائز منها: تم تكريمه ناقدا أدبيا فى مؤتمر أدباء مصر،  تم اختياره أمينا عاما لمؤتمر القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، تم اختياره شاعرا ضمن معجم البابطين، حصل على جائزة النقد الأدبى من هيئة قصور الثقافة ،  حصل على جائزة الشعر من صندوق التنمية الثقافية ، حصل على جائزة النقد الأدبى من مجمع اللغة العربية حصل على جائزة النقد الأدبى من دائرة الشارقة بالإمارات.

منتدى الاستقلال الثقافي تجربة مثقف بدرجة فارس تجربة الشاعر والناقد محمد السيد اسماعيل ناقد الشعب الثقافي رؤية التشكيل قراءات تطبيقية

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