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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

من 400 سنة.. تعرف على أصل جملة "شايل فلوسه تحت البلاطة".. فيديو

أصل جملة شايل فلوسه
أصل جملة شايل فلوسه تحت البلاطة

روت إبتسام عبد الواحد، مدير الشئون الأثرية بمتحف جاير أندرسون، عن أصل جملة "لو عايز تشيل فلوسك تحت البلاطة".


وأضافت إبتسام عبد الواحد خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، ان القصة التابعة لتلك الجملة هي قصة حقيقية منذ أكثر من 400 عام، معقبة: " فى غرفة جاير أندرسون كان فعلا شايل فلوسه فى بلاطة بتتفتح ومحدش كان بيعرف مكانها".
 

وفي سياق آخر، جايز آندرسون يُعد من أجمل وأغنى بيوت المتاحف التاريخية التي تزخر بها مصر بما يحمله بين جنباته من حقب تاريخية مختلفة تبدأ من عصور مصر القديمة (الفرعونية) مرورًا بعصور إسلامية متعددة مثل العصر الطولوني، الفاطمي، المملوكي، العثماني، الصفوي، الهندي، وصولًا إلى عصر أسرة محمد علي، والتاريخ الحديث والمعاصر حيث يتكون من بيتين يعود تاريخهما إلى القرنين 16-17 الميلادي / 10-11الهجري.

 ينفرد متحف جاير آندرسون بقطع أثرية فرعونية والإسلامية نادرة، كما يضم معروضات متنوعة من المنسوجات والصور القبطية واللوحات الفنية الصينية والأوربية، والخزف الإسلامي فضلًا عن المعروضات الخشبية.

تم إطلاق هذه الجولة الافتراضية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة NAV3D.
 

متحف جاير أندرسون عايز تشيل فلوسك تحت البلاطة غرفة جاير أندرسون القصة مدير الشئون الأثرية بمتحف جاير أندرسون

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