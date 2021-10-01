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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تطورات جديدة بـ حادث الشاحنة فى المدينة المنورة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت الجهات المختصة بالمدينة المنورة، إيقاف سائق شاحنة حادث طريق المدينة المنورة 10 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب الحادث المروري الذي وقع في إشارة طريق علي بن أبي طالب في المدينة المنورة.

 

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية كشفت التحقيقات، أن سائق الشاحنة وهو باكستاني الجنسية انطلق من مركز ضاع في قريضة على مدخل المدينة المنورة، وتم رصد السيارة مسرعة بشكل كبير عن طريق إحدى الكاميرات.

 

ويذكر أن حادث شاحنة طريق المدينة المنورة بدأ من نقطة مركز قريضة على الطريق، عندما عبره بدون توقف، وتناثرت بعض حمولته على الطريق عند قدومه من الكسارة، حيث يمتد الطريق إلى موقع الحادث قرابة 13 كيلومترا، وقد أبلغت الجهات ودوريات المرور من حينها عن الشاحنة، والتي لم تستجب لنداء الدورية واتجهت نحو الإشارة، حيث لم يتدارك الوضع والسيطرة عليها، ما تسبب في الحادث وإصابة 5 أشخاص ووفاة 4، بالإضافة إلى أضرار المركبات وتلفيات بالطريق.

 

كما ورد في تقرير وزارة النقل أن الحادث وقع بسبب عطل بالمكابح، وخرج بتوصيات تتمثل بالتنسيق بين هيئة النقل وإدارة المرور لزيادة الرقابة على الشاحنات، والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة القيادة أثناء التعب والإرهاق.

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المدينة المنورة حادث طريق المدينة المنورة شاحنة لحادث المروري السعودية

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