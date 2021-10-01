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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول فيديو للقطارات الإسبانية التى تصنع للسكك الحديدية

صدى البلد

في ختام زيارته لإسبانيا أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس   مصطفى أبو المكارم زيارة  لمصانع شركة تالجو في شمال إسبانيا لتفقد القطارات الجاري تصنيعها لمصر وعددها 6 قطارات مكيفة جديدة وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وحيث كان في استقباله  السيد/ جونزالو فيرنانديز العضو المنتدب لشركة تالجو.


بدأت الزيارة باستعراض مسئولي تالجو لإمكانات المصنع وجميع مراحل التصنيع والتي تشمل (تصنيع وتجميع هيكل العربات - الدهان - تجميع المكونات الكهربية والميكانيكية والدواخل  - الاختبارات  الاستاتيكية - ضم عربات القطار).

وأكدت شركة تالجو أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية  في المرحلة النهائية للتصنيع بينما القطار الثاني في مرحلة التجميع وجاري حاليا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث و الرابع ، كذلك أوضحت الشركة ان تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليا بين القطارات الأخرى التي يتم تصنيعها لألمانيا وإسبانيا.

بعد ذلك، توجه  الوزير و العضو المنتدب للشركة  مع الوفد المرافق في جولة داخل المصنع وتم مشاهدة القطارات المتعاقد عليها في كل مراحل التصنيع. ثم اختتم وزير النقل جولته داخل المصنع بتفقد عربات الدرجة الأولى والثانية للقطار الأول الذي تم تصنيعه  للهيئة. هذا وقد وجه  الوزير تعليماته للشركة بتلافي بعض الملاحظات الفنية قبل شحن القطار الأول الى مصر.


وعلى هامش جولته في مصنع قطارات تالجو أكد وزير النقل إن هذه الصفقة تأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، موضحا أن هذا التعاقد بالإضافة إلى التعاقد مع التحالف المجري الروسي الجاري تنفيذه لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

مضيفا أن قطارات تالجو تمثل إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية، بهدف الارتقاء بها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم لافتاً إلى أن هذه القطارات  تعمل في عدد من الدول المتقدمة مثل إسبانيا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا .

وأضاف الوزير أن كل قطار من القطارات المتعاقد عليها يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و٥ عربات درجة أولى مكيفة و٨ عربات درجة ثانية مكيفة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي تالجو على وصول أول قطار  منتصف ديسمبر القادم وان يتم ضغط جدول التوريد لباقي القطارات  التي ستصل تباعاً .

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطي للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة في المنحنيات مما يساعدها على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالي توفير الوقود المستهلك في الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها .

مشيراً إلى أن القطارات الجديدة ستوفر  أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الإمكانيات مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب .
 


 

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