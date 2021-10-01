مصرع 7 أشخاص جراء وقوع انهيار أرضي في إندونيسيا

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، إثر وقوع انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار موسمية غزيرة في جزيرة "سومطرة" بإندونيسيا.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم /الجمعة/ أنه تم انتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض منزلين، في حين تم إنقاذ شخص واحد.. مشيرة إلى أن السلطات الإندونيسية حذرت المواطنين بتوخي الحذر واليقظة بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى غد /السبت/.



وأضافت القناة أن مياه الأمطار غمرت أكثر من 300 منزل والعديد من الأراضي الزراعية في مقاطعة "بادنج باريامان"، كما تسببت الرياح العاتية في تدمير المنازل والسيارات، بالإضافة إلى سقوط الأشجار.. مشيرة إلى أن السلطات المحلية أعلنت حالة الطوارئ لمدة 14 يوما.