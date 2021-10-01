تحمس للمذاكرة.. نصائح مهمة للطلاب قبل بدء الدراسة

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لا يوجد احتمال لتأجيل الدراسة، مادامت الأوضاع مستقرة، فيما يخص إصابات كورونا في مصر، مشيرا إلى أن التحول أونلاين أو التأجيل ليس موضع ناقش حاليا، وحتى الآن مازال العام الدراسي يسير وفق الخريطة الزمنية المعلنة والذي سينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل.



وأضاف المصدر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس عدة نصائح لاستقبال الطلاب عام دراسي جديد:

_ التأهيل لجو مناسب للدراسة داخل المنزل ويرجع ذلك لدور الوالدين

_ التعود من اللحظة علي الاستيقاظ مبكرا

_ مراجعة المناهج يوميا

_ الحرص على تناول الطعام الصحي

_ جدول للمذاكرة لكى لا تتراكم وتشعر بالإحباط في نهاية العام

_ اكتساب مهارات جديدة

_ لا تؤجل عمل اليوم الي الغد

_ تحديد هدف

_ الابتعاد عن أصدقاء السوء

_ وضع اختبارات شهرية للمواد

_ معرفة أخطاء العام الماضي

_ ضرورة تقسيم الوقت لمذاكرة كافة المواد بالتساوي

_تحمس للمذاكرة والدراسة جيدا

_ قسط كافي من النوم يوميا مع مراعاه وقت المذاكرة والدروس

كما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بعد إعلان الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022، لن نتحدث عن أى شيء حتى نهاية سبتمبر لأن لكل مقام مقال، فنحن الآن ندير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدور الثاني الإعدادية وامتحانات الدبلومات الفنية".

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.