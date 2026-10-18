القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على فيسبوك

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا)، وضبط بحوزته (54 قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال ) ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الألعاب النارية المضبوطة بحوزته لتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.