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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يطلق حملة نبي الرحمة.. ويؤكد: رسالة الرسول جاءت رحمة للعالمين

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية

انطلقت اليوم الجمعة، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فعاليات معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للأئمة والطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي ضوء مبادرة ”نبي الرحمة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بمناسبة مولد النبي(صلى الله عليه وسلم).

نبي الرحمة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ نور الدين القناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .

وفي بداية كلمته ثمن وزير الأوقاف التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم للعام الثالث على التوالي ، من خلال مسابقة رؤية والتي شملت الطلبة، والمعلمين، والإداريين، والقيادات التعليمية ، وأولياء الأمور ، وأشار معاليه إلى أنه في الجانب التثقيفي المشترك ، لتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير ، تم التوجه إلى التأهيل المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لمعلمي التربية الدينية من خلال عدة دورات متقدمة في قضايا التجديد، حيث إن دور المعلم لا يقل أهمية عن دور الإمام ، وخاصة في توعية الشباب والنشء.

وبين وزير الأوقاف أنه تم رفع المكافأة الشهرية للطلاب الوافدين إلى ١٥٠٠ جنيه لغير المقيدين على منحة رسمية وغير المقيمين بالمدينة الجامعية ، و١٠٠٠ جنيه للمقيمين بالمدن الجامعية ، ونعدهم ثقافيًا كما نعد أبناءنا ، ونعول عليهم في حمل لواء نشر الفكر الوسطي في بلادهم , وندعمهم للتفوق والتزود بالعلم والاستمرار فيه .

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يلتقيان الطلاب الوافدين

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وفي ذات السياق، أكد وزير الأوقاف على أننا نفخر بجيل أكتوبر 1973م ، هذا الجيل العظيم الذي سطر ملحمة عظيمة في الفداء والتضحية ، ولنا أيضًا أن نفخر بجيل أكتوبر الجديد قاهر الإرهاب وصانع التنمية ، ذلك الجيل الجديد الذي يسطر ملحمة أخرى في الفداء والتضحية والبناء والتعمير ، ويقف على أعتاب الجمهورية الجديدة ، بكل ما تعنيه الكلمة من معان ، في العلم ، والفكر ، والثقافة ، والبناء والتعمير ، من المدارس إلى الجامعات ، إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، فالعلمين الجديدة ، فالجلالة الجديدة ، فالمنصورة الجديدة ، فأسيوط الجديدة ، وهكذا في سائر المدن الجديدة ، وفي مجالات الصحة ، والتعليم ، والبنية التحتية .

روح أكتوبر هي روح العزة والكرامة والنصر، هي روح العزيمة والإرادة والبسالة ، هي رمز التضحية والفداء في سبيل الوطن ، هي روح اعتزاز بجيل عظيم ضحى في سبيل وطنه ، وانتماء لجيل يعمل لرقي وطنه

واختتم وزير الأوقاف بالقول، إننا على مشارف استقبال حدث عظيم، هو حدث الاحتفال بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ، وبهذه المناسبة العطرة نطلق هذا العام حملة " نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم" ونؤكد أن رسالة النبي (  صلى الله عليه وسلم ) جاءت رحمة للعالمين للإنسان والحيوان والحجر والشجر قال تعالى " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ "

وزير الاوقاف نبي الرحمة جيل اكتوبر نشر الفكر الوسطي تجديد الخطاب الديني قضايا التجديد

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