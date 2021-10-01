عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا.. دراسة تجيب

مخاطر الحصول على
مخاطر الحصول على لقاح فيروس كورونا والانفلونزا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير لقاح فيروس كورونا على لقاح الإنفلونزا من قبل باحثون من جامعة بريستول، إلى أنه لا يوجد ضرر في تلقي لقاح فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت؛ حيث ان الامر لا يتسبب في تأثير سلبي على مناعة الجسم.

 

مخاطر الحصول على لقاح فيروس كورونا والانفلونزا


وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، إن مع اقتراب فصل الشتاء فقد شعر أغلب الأشخاص بالخوف والتردد من الحصول على لقاح الإنفلونزا مع لقاحات فيروس كورونا، إلا أن نتائج الدراسة كانت مطمئنة، وفقا لما نشر في وكالة فرانس برس .
 

الكبد و القلب أبرزها .. كيف يؤثر فيروس كورونا على جميع أجهزة الجسم

بعد ظهورها على مصابي كورونا.. اكتشف أعراض ضباب الدماغ


وشملت الدراسة 679 متطوعا في 12 موقعا عبر إنجلترا وويلز، وتلقت إحدى المجموعات جرعتين إحداهما من لقاح الوقاية من فيروس كورونا كوفيد، و الثانية من لقاح الإنفلونزا في الزيارة الأولى، مع إعطاء دواء وهمي في الزيارة الثانية.

 

مخاطر الحصول على لقاح فيروس كورونا والانفلونزا



وتابع الباحثون، أنه تلقت مجموعة أخرى لقاح فيروس كورونا علاجا وهميا في نفس اليوم متبوعا بلقاح الإنفلونزا في اليوم الثاني، وقد أوضحت النتائج الأولية أنه لا يوجد ضرر سجل إثر تناول اللقاحين.

وأكد الباحثون، أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، حيث إن ذلك لا يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.

وأوضح الباحثون، أن الآثار الجانبية المبلغ عنها عادة ما كانت خفيفة إلى معتدلة في الاختبارات التي أجريت على ثلاثة لقاحات مضادة للإنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات فيروس كورونا سواء من إنتاج فايزر أو أسترازينيكا.

وقالت راجيكا لازاروس كبيرة الباحثين، والمشرفة على الدراسة، إن نتائج هذه الدراسة يمكنها أن تكون مفيدة للغاية في طمأنة الأشخاص تجاه التطعيم والتحصين من الإنفلونزا وعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالمضاعفات .

كورونا لقاح فيروس كورونا الأنفلونزا الإستجابة المناعية لقاح كورونا

موضوعات متعلقة

ما أسباب قلة مناعة البعض ضد كورونا؟ دراسة تجيب

دراسة.. حليب الثدي يحتوي على أجسام مضادة لمدة تصل إلى 10 أشهر

دراسة: تناول الأطفال وجبة فطور صحية يمدهم بهذه الفوائد

التدخين وكورونا.. دراسة أجريت على 420 ألف مريض تكشف مخاطر جديدة

ترشيحاتنا

أمطار ورياح .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

محمد مختار يكشف جهود صندوق تحيا مصر فى الرعاية الاجتماعية

علاوة 5% من الأجر الأساسي وحافز يصل لـ 200 جنيه لهؤلاء الموظفين

في اليوم العالمي للمسنين.. دعاء كبار السن قريب من الله

بعد إعلان فيزا خطة دعم مدفوعات العملات المشفرة.. متداولوها يتنفسون الصعداء

اعتقال الرئيس الجورجي الأسبق واقتياده إلى السجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

قرار مشبوه| إبراهيم سعيد يهاجم كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من لقاء ليبيا

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

استبعاد محمد شريف وقفشه.. مفاجأة في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة ليبيا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالًا بذكرى ميلاده.. كيف أصبح جورج ويا أكبر لاعب فى مباراة دولية؟

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

فيديو

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ