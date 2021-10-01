هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا.. دراسة تجيب

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير لقاح فيروس كورونا على لقاح الإنفلونزا من قبل باحثون من جامعة بريستول، إلى أنه لا يوجد ضرر في تلقي لقاح فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت؛ حيث ان الامر لا يتسبب في تأثير سلبي على مناعة الجسم.

مخاطر الحصول على لقاح فيروس كورونا والانفلونزا



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، إن مع اقتراب فصل الشتاء فقد شعر أغلب الأشخاص بالخوف والتردد من الحصول على لقاح الإنفلونزا مع لقاحات فيروس كورونا، إلا أن نتائج الدراسة كانت مطمئنة، وفقا لما نشر في وكالة فرانس برس .





وشملت الدراسة 679 متطوعا في 12 موقعا عبر إنجلترا وويلز، وتلقت إحدى المجموعات جرعتين إحداهما من لقاح الوقاية من فيروس كورونا كوفيد، و الثانية من لقاح الإنفلونزا في الزيارة الأولى، مع إعطاء دواء وهمي في الزيارة الثانية.

مخاطر الحصول على لقاح فيروس كورونا والانفلونزا





وتابع الباحثون، أنه تلقت مجموعة أخرى لقاح فيروس كورونا علاجا وهميا في نفس اليوم متبوعا بلقاح الإنفلونزا في اليوم الثاني، وقد أوضحت النتائج الأولية أنه لا يوجد ضرر سجل إثر تناول اللقاحين.



وأكد الباحثون، أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، حيث إن ذلك لا يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.



وأوضح الباحثون، أن الآثار الجانبية المبلغ عنها عادة ما كانت خفيفة إلى معتدلة في الاختبارات التي أجريت على ثلاثة لقاحات مضادة للإنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات فيروس كورونا سواء من إنتاج فايزر أو أسترازينيكا.



وقالت راجيكا لازاروس كبيرة الباحثين، والمشرفة على الدراسة، إن نتائج هذه الدراسة يمكنها أن تكون مفيدة للغاية في طمأنة الأشخاص تجاه التطعيم والتحصين من الإنفلونزا وعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالمضاعفات .