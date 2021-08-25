أستاذ كبد: تصنيع لقاح كورونا في مصر طفرة غير مسبوقة

قال دكتور أشرف عمر،أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب القصرالعيني، إن الدولة المصرية قامت بتوفير كل أنواع اللقاحات، مؤكدا أنه أيضا عملت مصر على تصنيع اللقاحات وهو يمثل طفرة غير مسبوقة.

وأضاف عمر خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، انه كان في السابق كان هناك تخوفات من الحصول على اللقاح، ولكن بعد حصول ملايين من البشر على التطعيمات أصبح هناك لا خوف من الحصول عليها مناشدا المواطنين بالتسجيل والحصول على اللقاح.

التطعيم يساهم في تكوين أجسام مضادة

وتابع أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب القصرالعيني، ان التطعيم يساهم في تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس والعمل على تقوية المناعة لمواجهة المرض،مؤكدا أن التطعيم يقي بشكل كبيرمن كورونا.

وأشار عمر إلى ان، تطعيم أكبر عدد من المواطنين سيساهم في عدم إنتشار الفيروس داخل الدولة، مؤكدا أيضا سيقلل من نسب الوفاة والأعراض الخطيرة للمرض، ومعطم اللقاحات تؤثر بشكل مباشر في كل تحورات كورونا.

وأكد أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب القصرالعيني، ان تطعيم فيروس كورونا، سيكون مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية.