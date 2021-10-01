رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالوصول إلى الحالة 350 من زرع القوقعة للأطفال

شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الاحتفال بالوصول إلى الحالة 350 من زرع القوقعة للأطفال.

حضر الاحتفال الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلال، و الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب و الدكتور عاطف البحراوي عميد كلية الطب الأسبق و الدكتور أحمد عنانى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الدكتور أحمد الهادى رئيس قسم الأنف والاذن والحنجرة و الدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية و الدكتور محمد مباشر رئيس فريق زرع القوقعة و الدكتور سهى مكى رئيس وحدة السمعيات و الدكتور امل سعيد رئيس وحدة التخاطب بمستشفيات جامعة الزقازيق بالاضافة إلى عدد كبير من الأطفال وعائلاتهم الذين تم إجراء عمليات زرع القوقعه لهم .

أكد الدكتور عثمان شعلان أن مستشفيات جامعة الزقازيق شاركت بشكل فعال في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى من نوعها والتى تلقى رعاية كاملة من القيادة السياسية، للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة وآلام المصريين بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه بلغ زرع القوقعة فى الاطفال 350 حالة بمستشفيات جامعة الزقازيق والتى يشارك فيها عدة تخصصات دقيقه ومراحل متابعه لعلاج فقد السمع وتركيب السماعات اللازمه وتأهيل الطفل بعدها بوحدة السمعيات والتخاطب لجعله فرد طبيعى يستطيع التعايش مع المجتمع.

ووجه "شعلان" رئيس جامعة الزقازيق ، الشكر لمقدمي الخدمة الصحية من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأطباء وهيئة التمريض والإداريين في المستشفيات الجامعية على الدور البارز الذى قاموا به خلال المراحل المختلفة فى زرع القوقعة.