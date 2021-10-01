جامعة السويس تنظم قافلتين لمحو الأمية في الأربعين والجناين

أعلنت جامعة السويس اليوم الجمعة، عن تنظيم قافلتين توعويتين بحى الأربعين والجناين بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو الأمية للمواطنين المتواجدين بتلك المناطق تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس.

واشار بيان صادر من المركز الإعلامي لجامعة السويس، أن القافلتين شارك فيهما أكثر من ١٠٠ طالب من كليات الآداب والتربية والتجارة على مدار يومي الاثنين والخميس ٢٧ ، ٣٠ سبتمبر حيث توجهت القافلة الأولى لمنطقة حي الكويت بالأربعين في حين كانت الثانية موجهة لقرية العمدة التابعة لحي الجناين بالسويس.

وأشار البيان، إلي أن الطلاب المشاركون قاموا باستقطاب أهالي المناطق وتم إجراء اختبارات فورية لهم بواسطة مسئولي الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تمهيدا للحصول على شهادات محو الأمية.

شارك في تنظيم القافلتين بالتناوب، دكتور بهاء حسين وكيل كلية التجارة ودكتور ايمان عبد الراضي منسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة ودكتور عبد الله الطبال منسق المشروع بكلية التجارة ودكتور جلال محمد نجيب مهنا منسق المشروع بكلية الآداب والسيدة رفاعي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس.