صندوق تحيا مصر يسجل 6 أرقام قياسية بموسوعة جينيس خلال عامين

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، إن الهدف من الصندوق فى البداية هو إيجاد كيان لديه القدرة على المبادرة بـ المشروعات والمبادرات والتدخل السريع لحل المشكلات التى لا تحتمل التأخير.

وأوضح محمد مختار خلال حواره مع «مشروعات مصر» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقديم حنان موج، أن صندوق تحيا مصر يعمل فى 6 محاور رئيسية منها التنمية العمرانية، الرعاية الإجتماعية، التعليم، معقبا:" كل محور يضم عددا من المبادرات".

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ،أن الصندوق من خلال المبادرات والمشروعات استطاع تسجيل 6 أرقام قياسية بموسوعة جينيس خلال عامين.

وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، الصندوق يعمل بمشاركة الحكومة وكل اجهزة الدولة سواء فى القطاع الخاص أول المجتمع المدنى.