اتصدمت.. نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي “أفشة”، من قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا المقبلتين، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وغرَّد نبيل الحلفاوي- عبر حسابه على “تويتر”: “أنا اتصدمت زيكم في الأول.. لكن لما حطيت نفسي مكان الراجل.. فهمت".



وأضاف نبيل الحلفاوي:" إحنا معايشين الصورة كاملة.. لكن ده جه ما يعرفش حد.. شاف ماتشين الطلائع- وده ضدهم طبعا-، وخدوا خصم من الإدارة".

واختتم نبيل الحلفاوي: "وليبيريا.. قفشة وشريف ما عملوش ما يلفت نظره.. حتى الهدفين من كرتين مرتدتين لشريف أمام المرمى، لما يعايش هيفهم”.