برلماني: الرئيس السيسي أعاد هيبة الدولة مرة أخرى بقرارته الحاسمة

قال النائب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن انتفاض الجهود في محافظات مصر من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التحرك الحاسم لمواجهة التعدي على أراضي الدولة، امكر في غاية الأهمية ويؤكد سرعة تعاطي الدولة مع الملفات الشائكة.



وأشار كدواني في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة التعديات سيكون رادع كبير وضامن أساسي في عودة أملاك الدولة وحقوقها لها مرة أخرى، مؤكدا أن هذا التعديات قائمة منذ ما يقرب 20 لـ 30 عام على منشأت الري والأراضي الزراعية والجسور.



وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على قوة رسالة الرئيس السيسي بشأن المخالفين وحرمانهم من بعض الخدمات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اعاد هيبة الدولة مرة أخرى من خلال قرارته الحاسمة والواضحة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى.

وشدد رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، مع المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، وفرعيه رشيد ودمياط، من ردم وإشغالات وغيرها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.