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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرعي: غير راض عن أداء اللاعبين.. ومواجهة ربع النهائي لن تكون سهلة

أحمد مرعي
أحمد مرعي

أكد أحمد مرعي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه رغم الفوز علي اتحاد الفتح الرباطي المغربي، إلا أنه غير راض عن أداء فريقه في المباراة.

وأشار المدير الفني لزعيم الثغر أن مباراة الأولى  امام الميناء اليمني خارج التقييم لآن الفريق اليمني كان بدون خبرات، ولا تعتبر مقياس لمستوى فريقه.

وأوضح أن دور الثمانية ستكون لدينا مواجهة ليست سهلة سواء امام الزهراء التونسي او الوكرة الاماراتي ومباراتهما معا  في الجولة المقبلة متساوية الحظوظ بينهما ومن يفوز سوف يتصدر مجموعته .

وحقق الاتحاد السكندرى فوزه الثاني في البطولة علي اتحاد الفتح المغربي بنتيجة 81/91 ، وفاز في المباراة الأولي علي الميناء اليمني 46/115 .

 

الاتحاد السكندري ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للسلة

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة احمد مرعي المدير الفني، في في التأهل الي الدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزه على فريق اتحاد الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 81/91  في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة برج العرب مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، للبطولة العربية للأندية.

وشهدت الفترة الأولى تفوق من الفريق المغربي، وسرعان ما عاد زعيم الثغر إلى أجواء المباراة، وسيطر لاعبو الاتحاد علي مجريات الامور في الفترة الثانية تحت قيادة مدربه أحمد مرعي، وواصل ذلك في الفترة الثالثة والرابعة من المباراة

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

-الفترة الأولى تعادل الفريقين بنتيجة 17/17

-الفترة الثانية 36/43 لصالح فريق الاتحاد السكندري

الفترة الثالثة 62/72 لصالح الاتحاد السكندري .

الفترة الرابعة 81/91 لصالح الاتحاد السكندرى

وتضم المجموعة الأولى كلا من : الاتحاد السكندرى،  البليدة الجزائري، الميناء اليمني، اتحاد الفتح المغربي.

كرة السلة الاتحاد السكندري نهائي البطولة العربية البطولة العربية برج العرب أحمد مرعي

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