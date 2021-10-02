عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إجراء عمليات في أنفها.. شاهد حورية فرغلى فى أولى مشاهد أيام وبنعشها

حورية - لقاء
حورية - لقاء

بدأت الفنانة حورية فرغلى تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل أيام وبنعيشها ، والمقررعرضه خارج الماراثون الرمضانى . 

 

وتظهر حورية فرغلى فى العمل وهى ترتدى عباءه وبرفقة كل من الفنان رياض الخولى والفنانة لقاء سويدان .

 

حورية ولقاء سويدان وياسمين رئيس 
حورية فى مشهد من مسلسل “ أيام وبنعشها ” 
الفنان و رساض الخولى ولقاء سويدان وحورية فرغلى 


ومن ناحية أخرى أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو على صفحات السوشيال ميديا لاسيما انستجرام، ظهرت فيه الفنانة حورية فرغلي وهي تطلب من الفنان السوري معتصم النهار أن يعاكسها.

 

وظهرت حورية فرغلي، في الفيديو تتحدث مع معتصم النهار قائلة: «والنبي كلمني.. والنبي عاكسني»، ليرد عليها النهار باللهجة المصرية، قائلًا: «اوك حكلمك.. خلاص حكملك.. بس يا حورية».

والنبي عاكسني.. حورية فرغلي تثير الجدل بفيديو مع معتصم النهار

حورية فرغلي توجه رسالة لجمهورها..شاهد

صناع مسلسل أيام وبنعيشها لـ حورية فرغلي 


مسلسل يام وبنعيشها، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارِ التعاقد معهم.

 

وتدور أحداثه في 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى المقبل.

 

الحالة الصحية لـ حورية فرغلي 


وكشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

 

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “اأام وبنعشها”.

 

وأضافت حورية فرغلى: مررت بتجربة صعبة فى حياتى لكن وجدت دعما كبيرا من جانب عدد من الفنانين والمبدعين الذين ربما لم أتعامل معهم من قبل مثل الفنان عادل إمام ونبيلة عبيد وأشرف زكي ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان.

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي مسلسل ايام وبنعشها أيام وبنعشها شيرى عادل

ترشيحاتنا

عماد متعب: استبعاد قفشة ومحمد شريف من منتخب مصر غير منطقي

الصحة: تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة

طارق يحيى يكشف أسباب استبعاد كيروش لـ أقفشة وشريف وفتحي من المنتخب

إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بنابلس

درة تتعرض لموقف محرج على الهواء .. وتكشف تفاصيل عريس تقدم لخطبتها ونهايته كانت فى قسم الشرطة

شوقي غريب: لاعب وحيد بقائمة أولمبياد طوكيو يمكنه المشاركة في باريس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

بعد انفتاح صدع جديد.. الحمم البركانية تهدد بدمار هائل في لا بالما .. فيديو وصور

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ