بعد إجراء عمليات في أنفها.. شاهد حورية فرغلى فى أولى مشاهد أيام وبنعشها

بدأت الفنانة حورية فرغلى تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل أيام وبنعيشها ، والمقررعرضه خارج الماراثون الرمضانى .

وتظهر حورية فرغلى فى العمل وهى ترتدى عباءه وبرفقة كل من الفنان رياض الخولى والفنانة لقاء سويدان .

حورية ولقاء سويدان وياسمين رئيس

حورية فى مشهد من مسلسل “ أيام وبنعشها ”

الفنان و رساض الخولى ولقاء سويدان وحورية فرغلى



ومن ناحية أخرى أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو على صفحات السوشيال ميديا لاسيما انستجرام، ظهرت فيه الفنانة حورية فرغلي وهي تطلب من الفنان السوري معتصم النهار أن يعاكسها.

وظهرت حورية فرغلي، في الفيديو تتحدث مع معتصم النهار قائلة: «والنبي كلمني.. والنبي عاكسني»، ليرد عليها النهار باللهجة المصرية، قائلًا: «اوك حكلمك.. خلاص حكملك.. بس يا حورية».

صناع مسلسل أيام وبنعيشها لـ حورية فرغلي



مسلسل يام وبنعيشها، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارِ التعاقد معهم.

وتدور أحداثه في 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى المقبل.

الحالة الصحية لـ حورية فرغلي



وكشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “اأام وبنعشها”.

وأضافت حورية فرغلى: مررت بتجربة صعبة فى حياتى لكن وجدت دعما كبيرا من جانب عدد من الفنانين والمبدعين الذين ربما لم أتعامل معهم من قبل مثل الفنان عادل إمام ونبيلة عبيد وأشرف زكي ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان.