عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والنبي عاكسني.. حورية فرغلي تثير الجدل بفيديو مع معتصم النهار

حورية فرغلي - معتصم
حورية فرغلي - معتصم النهار

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو على صفحات السوشيال ميديا لاسيما انستجرام، ظهرت فيه الفنانة حورية فرغلي وهي تطلب من الفنان اللبناني معتصم النهار أن يعاكسها. 

 

وظهرت حورية فرغلي، في الفيديو تتحدث مع معتصم النهار قائلة: «والنبي كلمني.. والنبي عاكسني»، ليرد عليها النهار باللهجة المصرية، قائلًا: «اوك حكلمك.. خلاص حكملك.. بس يا حورية».

أعمال حورية فرغلي 

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن انضمامها لمسلسل “أيام وبنعيشها” بشكل رسمي.

نشرت حورية فرغلي، صورا لها من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” وعلقت عليها قائلة : “توقيع عقد مسلسل أيام وبنعيشها .. انتظرونى قريبا .. #حورية_فرغلي”.

وجهت الفنانة حورية فرغلى رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام ».

وكتبت حورية فرغلى في رسالتها للجمهور: «وحشتونى اوى».

 

صناع مسلسل أيام وبنعيشها لـ حورية فرغلي 

مسلسل يام وبنعيشها، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارِ التعاقد معهم.

وتدور أحداثه في 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى المقبل.

 

الحالة الصحية لـ حورية فرغلي 

وكشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “اأام وبنعشها”.

وأضافت حورية فرغلى: مررت بتجربة صعبة فى حياتى لكن وجدت دعما كبيرا من جانب عدد من الفنانين والمبدعين الذين ربما لم أتعامل معهم من قبل مثل الفنان عادل إمام ونبيلة عبيد وأشرف زكي ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان.

حورية حورية فرغلي معتصم النهار الفنانة حورية فرغلي الفنانة الفنان اللبناني

موضوعات متعلقة

حضور جماهيري ضخم.. قصر السينما يختتم الملتقى الثالث لأفلام المحاولة

الناقد أحمد شوقي مستشارًا .. مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن الفريق الفني

نشاط فني جديد يعيشه سرمد عز الدين مع شمس الكويتية وعلي جاسم

بعد انتهاء إجازة الساحل .. ميرهان حسين تستعد لاستكمال وكالة الخرطوشي

نشاط غنائي لنجوم الخليج| راشد الماجد بـ عظيم إحساسي.. حسين الجسمي فتاك

أخبار الفن| خطوبة ابنة مصطفى كامل .. رسالة نارية من عمرو دياب

خطوبة ابنة مصطفى كامل في حفل عائلي

حفل المتحف القومي للحضارة| محمد حماقي يوجه شكرا خاصا للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بعد استغاثة ابنته.. رجل ينقذ جيرانه من تمساح شرس بحيلة ذكية

أردوغان يدعو رئيس وزراء لبنان لزيارة تركيا

يحلي البنات ويبرم الشنبات.. أيوب صاحب تريند "الطفايه دي" يروي قصة كفاحه من قنا إلى الشهرة

أمطار ورياح .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

محمد مختار يكشف جهود صندوق تحيا مصر فى الرعاية الاجتماعية

علاوة 5% من الأجر الأساسي وحافز يصل لـ 200 جنيه لهؤلاء الموظفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

قرار مشبوه| إبراهيم سعيد يهاجم كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من لقاء ليبيا

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

استبعاد محمد شريف وقفشه.. مفاجأة في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة ليبيا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالًا بذكرى ميلاده.. كيف أصبح جورج ويا أكبر لاعب فى مباراة دولية؟

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

فيديو

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ