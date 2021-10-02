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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. مسؤول صحي: نعيش حالة وبائية معقدة

صدى البلد

قال مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة الغربية بفلسطين، الدكتور عفيف عطاونة أن فلسطين تعيش ضمن حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمشافي.

 

وبحسب وكالة معا الفلسطينية أكد عطاونة خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.

 

وأضاف عطاونة: "ما نؤكد عليه أن الإصابات ما زالت موجودة، والإدخال للمشافي يتم يشكل متزايد، وحالات الوفيات تتزايد".

 

وتابع: "مررنا بموجة وباء منذ الـ8 أسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض".

 

وكانت حركة "حماس" في قطاع غزة أعلنت فرض التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على موظفي القطاع العام، لتجنب الخصم من إجازاتهم إذا أصيبوا بالفيروس وانقطعوا عن العمل.

 

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنه تم تحديد الأول من أكتوبر القادم الموعد الأخير للموظفين غير المطعيمن لإتاحة الفرصة أمامهم لتلقي اللقاح، قبل البدء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحسب الأصول المعمول بها في ديوان الموظفين بحق غير الملتزمين بالقرار.

 

وأضاف معروف في تصريح لإذاعة "الأقصى" المحلية، "سيتم خصم إجازات أي موظف غير مطعم ضد كورونا، ولن تكون مدفوعة الأجر عند إصابته بالفيروس اعتبارا من بداية الشهر المقبل".

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فلسطين الضفة الغربية الدكتور عفيف عطاونة حالة وبائية كورونا ملف كورونا

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