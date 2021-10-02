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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غدا .. إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر AATAGs

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

يطلق الأزهر الشريف، غدا الأحد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، فعاليات اطلاق المرحلة الجديدة من برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف بـ AATAGs والذي يتم بالتعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية مع المركز الثقافي البريطاني.

ويستهدف برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف بـAATAGs ، إلى الوصول خلال هذا العام الدراسي لـ 210 مدرب و4000 متدرب من مدرسي المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها في جميع المحافظات.

خطة الدراسة وتوزيع المناهج

أعلن الأزهر الشريف، خطة الدراسة وتوزيع مناهج المرحلة (رياض الأطفال - الابتدائية عدا الصف الرابع - الإعدادية - الثانوية)  للعام الدراسي الجديد 1443هـ / 2021 - 2022م.

لتحميل الخطة من هنا

الالتحاق بالصف الثالث الإعدادي  

من ناحية أخرى، أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلى المُعتَمَد من الأزهر الشريف  للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وذلك اعتبارا من الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨م وحتى الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٧م.

وأوضح قطاع المعاهد أنه يجب استيفاء الإجراءات المطلوبة في المدة المحددة، مع عمل حصر لأعداد الطلاب المتقدمين للقيد فى هذا البرنامج بكل إدارة تعليمية، وذلك وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية بموافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ م والراغبين فى الالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف.

 

شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي

1- ضرورة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
2-أن يتقدم ولى الأمر إلى الإدارة التابع لها بطلب التحاق.
3- أن يكون الطالب حاصلا على نسبة٧٠٪ من المجموع الكلى فى الشهادة الإعدادية العامة.
4-وأن يكون حاصلا على ٧٠٪ من مجموع درجات اللغة العربية.
5- يتقدم ولى الأمر بطلب التحاق فى المدة بدءا من غدٍ، الثلاثاء، وحتى الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل بمقر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

ويتم التحاق الطالب بأقرب المعاهد الأزهرية لمحل سكنه، مع ضرورة الالتزام بالحضور وفق القواعد المتبعة.

الأوراق المطلوبة


1- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.
2- أصل الشهادة الإعدادية العامة.
3- أصل شهادة الميلاد.
4-  ٥ صور حديثة للطالب ٤×٦ ويدون عليها اسمه.
5- إقرار مُوَقَّع من ولى أمر الطالب بالموافقة على التحاق الطالب بالبرنامج التأهيلى المُعتمَد من الأزهر الشريف وفق القواعد والشروط المشار إليها سابقا.

 

الأزهر برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر AATAGs قطاع المعاهد الأزهرية المركز الثقافي البريطاني

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