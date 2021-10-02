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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عُمان.. الهيئة العامة للطيران المدني تحذر من مخاطر إعصار شاهين المداري

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت الهيئة العامة للطيران العُماني، اليوم السبت، تحذيرا من المخاطر المتعددة لإعصار "شاهين" المداري.

 

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في عُمان، إن الإعصار يبعد حوالي 320 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 64 إلى 75 عقدة (116- 150 كم/ساعة)، وفقا لصحيفة "الرؤية" العُمانية.

 

وأضافت الهيئة أن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5 أمتار) مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفرقة متفاوتة الغزارة.

 

وسجلت محطات الرصد سرعات رياح ( 10 – 20 عقدة ) ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح غد الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة ( 30 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا ( 200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط و الظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية وقد تتأثر محافظتا مسندم و شمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى 80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15 – 25 عقدة ).

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