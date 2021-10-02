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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. الأرصاد تحذر من الإعصار شاهين

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد العمانية من الإعصار "شاهين" من الدرجة الأولى، والذي تمركز شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزه بحوالي 500 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد).

وبحسب وسائل إعلام خليجية قالت الهيئة إن الإعصار يتحرك باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حيث من المحتمل عبور (شاهين) مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح نفس اليوم وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 150 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيا ابتداء من مساء غد السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8-12 مترًا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه من 3-5 أمتار.

كما حذرت هيئة الطيران المدني العمانية من الإعصار شاهين، وجاء في التنبيه رقم (1) الذي أصدرته:

توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من تعمق العاصفة المدارية "شاهين" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى ويتمركز حاليا على دائرة عرض 4 23 درجة شمال وخط طول 63.5 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز الاعصار المداري حوالي 500 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 350 كم، وتقدر سرعة الرياح حو المركز بـ 64 إلى 82 عقدة (118- 151 كم ساعة).

ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

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