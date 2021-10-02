ظهور نادر.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد تداول صورة ابنتها

حظت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على اهتمام الكثيرين من نشطاء السوشيال ميديا ، بعدما تم نشر صورة ابنتها بواسطة الإعلامية الكويتية مي العيدان ، التي نشرتها الأخيرة قبل يومين عبر حسابها على انستجرام.

ولاحظ الكثيرون، الشبه الكبير بين ياسمين عبد العزيز وابنتها، ما جعل ياسمين تتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل في الساعات الماضية.

ظهور ياسمين عبد العزيز بعد رحلة العلاج

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، نشرت أول صورة لها بعد خروجها من المستشفى من خلال حسابها الرسمي على “انستجرام”.

وعلقت ياسمين عبد العزيز، على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي شفانا وعافانا”.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدة صور من غرفتها بالمستشفى في سويسرا من خلال خاصية الاستوري على تطبيق “انستجرام” لتعلن عودتها إلى مصر وإنتهاء فترة علاجها هناك.

وكشف موقع “صدى البلد” منذ أيام حقيقة الصورة المتداولة للنجمة ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي، والتي يزعم البعض أنها جديدة والظهور الأول لها بعد العملية.

وعلم صدى البلد، أن الصورة قد تم التقاطها في فصل الشتاء الماضي منذ أشهر، حيث كان أحمد العوضي قد نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام في التاسع من شهر يوليو.

ووصل النجم أحمد العوضي إلى مصر قادما من سويسرا؛ وذلك لاجراء بعض الأعمال الخاصة به منذ حوالي أسبوعين.

أحمد العوضي يساند ياسمين عبدالعزيز

وكان أحمد العوضي، قد سافر بعد أيام من سفر زوجته ياسمين عبد العزيز بسبب تأخر الفيزا.

وشارك الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من سويسرا.

وظهر العوضي ، وهو يستمتع بعزف أحد العازفين من شوارع جنيف بسويسرا، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

العودة والإفاقة

وفي 10 سبتمبر الجاري، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدد من الصور الخاصة لها بموقع انستجرام أثناء رحلة علاجها بالخارج، وهو أول ظهور لها منذ الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على توجيه رسالة خاصة لجمهورها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة، مستعينة بإحدى أغنيات المطربة إليسا.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها بموقع فيس بوك: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا.

وأضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيها في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا .. وكفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة علي خير الحمد لله.

ووجهت ياسمين عبد العزيز رسالة شكر خاصة، وقالت: “كلمة شكرا قليلة اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه إني ارد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.