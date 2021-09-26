ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها: كله عدى وكرم ربنا كبير.. خاص

علقت النجمة ياسمين عبد العزيز ، على عودتها إلى مصر بعد شفائها وتعافيها بشكل كامل من العمليات الجراحية التي أجرتها .

وقالت ياسمين عبدالعزيز في تصريح خاص لصدى البلد :" الحمد لله كله عدى ، كرم ربنا كبير".

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، نشرت أول صورة لها بعد خروجها من المستشفى من خلال حسابها الرسمي على “انستجرام”.

علقت ياسمين عبد العزيز، على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي شفانا وعافانا”.

و نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدة صور من غرفتها بالمستشفى في سويسرا من خلال خاصية الاستوري على تطبيق “انستجرام” لتعلن عودتها إلى مصر وإنتهاء فترة علاجها هناك.

وكشف موقع “صدى البلد” منذ أيام حقيقة الصورة المتداولة للنجمة ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي والتي يزعم البعض أنها جديدة والظهور الأول لها بعد العملية.

وعلم صدى البلد أن الصورة قد تم التقاطها في فصل الشتاء الماضي منذ أشهر، حيث كان أحمد العوضي قد نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام في التاسع من شهر يوليو.

ووصل النجم أحمد العوضي إلى مصر قادما من سويسرا؛ وذلك لاجراء بعض الأعمال الخاصة به منذ حوالي أسبوعين.

أحمد العوضي يساند ياسمين عبدالعزيز

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وكان أحمد العوضي قد أحمد العوض قد سافر بعد أيام من سفر زوجته ياسمين عبد العزيز بسبب تأخر الفيزا.

وشارك الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من سويسرا.

وظهر العوضي وهو يستمتع بعزف أحد العازفين من شوارع جنيف بسويسرا، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.