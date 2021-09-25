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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تماثلها للشفاء.. تامر حسني يوجة رسالة دعم للنجمة ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

وجه النجم تامر حسنى رسالة للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد أن تماثلت للشفاء، وذلك عبر خاصية استورى على إنستجرام.

 

 و نشر  النجم تامر حسني صورة لها برفقة الأطباء و علق قائلا : "مليون حمد الله على سلامتك يا أحلى ياسمين فى الدنيا".

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وعادت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مصر منذ ساعات بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

 

وكشف موقع “صدى البلد” منذ أيام حقيقة الصورة المتداولة للنجمة  ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي والتي يزعم البعض أنها جديدة والظهور الأول لها بعد العملية .

وعلم “صدى البلد” أن الصورة قد تم التقاطها في فصل الشتاء الماضي منذ أشهر، حيث كان أحمد العوضي  قد نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام في التاسع  من شهر يوليو.

ووصل النجم أحمد العوضي إلى مصر قادما من سويسرا؛ وذلك لاجراء بعض الأعمال الخاصة به منذ حوالي أسبوع.

وكان أحمد العوضي قد أحمد العوض قد سافر  بعد أيام  من سفر زوجته ياسمين عبد العزيز بسبب تأخر الفيزا .

وشارك الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من سويسرا.

وظهر العوضي وهو يستمتع بعزف أحد العازفين من شوارع جنيف بسويسرا، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكشف النجم أحمد العوضي، عن موعد عودته مع النجمة ياسمين عبد العزيز من سويسرا، بعد انتهاء فترة علاجها.

وقال أحمد العوضي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: " لم نحدد اليوم الذي سنعود فيه بالتحديد؛ ولكن سيكون خلال الأسبوع المقبل"، وهو ما تم بالفعل.

اخبار تامر حسني صور تامر حسني ياسمين عبد العزيز تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

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