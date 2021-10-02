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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ضمن أعمال قصور الثقافة.. العرض المسرحي "الظل" بالمهرجان القومي للمسرح

صدى البلد

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بخمسة عروض مسرحية من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح.

 

قدمت قصور الثقافة عرضا مسرحيا اليوم بعنوان "الظل" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي عن نصين هما "هو الذي يصفع" للكاتب الروسي ليونرانديف، و"السيد آدم وزوجته إيف" للدكتور طارق عمار، وإخراج سامح الحضري، بطولة أحمد عسكر، إنجي حسام، مسعد سالم، ياسر مجاهد، نادر محسن، شريف غانم، سارة ممدوح، أنغام الغنيمي، أحمد عامر، سارة فؤاد، مروان سليمان، خالد نبيل، ديكور وملابس دنيا عزيز، موسيقى عبدالرحمن بدوي، إضاءة إبراهيم الفرن، صوت محمد منصور، مخرج منفذ أكرم نجيب.

 

يأتي ذلك حرصا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم على النهوض بالمسرح واستمرار الحركة المسرحية، وذلك من خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة دورة "الكاتب المسرحي المصري" والتي تقام في الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ٩ أكتوبر.

 

وأوضح الحضري أن العرض يدور حول فيلسوف يحلم بتغيير العالم وفي نفس الوقت يهمل زوجته، فتثور عليه وتطلب الطلاق ورحيله من المنزل وتقول إنها خانته مع تلميذه وحامل منه، فيترك آدم المنزل ويذهب إلى السيرك ليعمل مهرجا ويقول مقاطع فلسفية وفي كل خطبة يصفع من المهرجين من السيرك، ليصبح اسمه الرجل الذي يصفع، ويكتشف أن كل من فالسيرك يختبئون تحت شخصيات مزيفة، فيحاول أن يخرجهم من ظلالهم ولكنه أدرك أنه غارقا في ظله ونسي أن يصلح نفسه وبيته.

 

جاء العرض بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة الدكتور الفنان أحمد حلاوة، وعضوية كلا من الموسيقار على سعد، الفنان مفيد عاشور، الفنان وليد عوني، الكاتب السيد محمد على، مهندس الديكور أيمن أنور، المخرج محمد عمر، ومقرر اللجنة محمد البنان.

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