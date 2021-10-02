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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز إخراج الصدقة وهبة ثوابها للميت ؟.. لجنة الفتوى ترد

الصدقة
الصدقة

هل يجوز إخراج الصدقة وهبة ثوابها للميت ؟ ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "أخرج صدقات وأقول هذه على روح أبي فهل ينتفع أبي بها ؟

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صدقة جارية على روح أبي

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز إخراج الصدقة على روح الأب، بل يندب ذلك وينتفع بها الميت.

واستشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها (أن رجلا قال للنبي ، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها ، قال النبي: نعم).

كما ثبت في البخاري ، عن سعد بن عبادة رضى الله عنه "أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها، فقال: نعم، فقال: أشهدت أن حائطي المخراف صدقة عنها).

حكم هبة ثواب الأعمال الصالحة للأحياء

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز أن نفعل العبادات كقراءة القرآن أو التسبيح والأذكار، ثم نهب ثوابها لشخص آخر حي.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن هذه العبادات شخصية ثوابها يعود على صاحبها ولا يجوز شرعا أن نهب ثواب هذه الأعمال الصالحة لمن هم على قيد الحياة.

وذكر أنه لو كان هذا الشخص ميت، فيجوز وقتها أن نقرأ القرآن مثلا، ونهب مثل ثوابه له وهو ميت.


حكم هبة ثواب الأعمال للميت

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه يجوز هبة ثواب جميع الأعمال الصالحة للميت، مشيرًا إلى أنه يُستثنى من هذا الأعمال، الصلاة.

وأوضح «عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إهداء ثواب الأعمال للميت ؟ أن قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، لا يتطلب الجهر بالتصريح والقول «إني وهبت مثل ثواب هذا العمل للميت»، مشيرًا إلى جواز إضمار النية في القلب.

وأوضح أن هبة الثواب بالقول أبلغ وأرجى للقبول، مفيدًابأنه يكون من باب الإلحاح في الدعاء والطلب بالرحمة والمغفرة وقبول الميت ورفع درجته.

هل ثواب القرآن الموهوب للميت يأخذ مثله قارئه ؟ 

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت، عمل يؤجر عليه الإنسان، ولا يأخذ ثواب القراءة الميت فقط، بل يشاركه القارىء في الثواب.
 

وأوضح«وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل ثواب قراءة القرآن الموهوب للميت يكون له فقط ؟ أن للقارئ والميت الموهوب له ثواب القراءة، نفس الأجر، موضحًا أن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

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