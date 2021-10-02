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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق غاضب من محمد صلاح على تقييمه في "فيفا 22" ..فيديو

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن استياءه، من التقييم الذي حصل عليه في لعبة “ فيفا 2022 ".

 

ونشر نادي ليفربول مقطع فيديو يظهر فيه ردود أفعال نجوم الفريق على تقييمهم في “فيفا”، حيث ظهر روبرتسون وهو يخبر  محمد صلاح بتقييمه، وسأله: " لما تم خفض مستواك يا مو، لقد حصلت على تقييم أقل درجة من العام الماضي، ليرد عليه صلاح:" لا أعلم السبب!".

 

وأضاف صلاح: "هل قوة التسديد انخفضت لدي !.. هل ينبغي على أن أحرز أهدافا أقل، لأحصل على تقييم أفضل!".

كما أعرب ساديو ماني مهاجم ليفربول، عن عدم رضاه على تقييمه في فيفا 2020".

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ونشرت شركة “EA SPORTS”عبر موقعها الإلكتروني “ مؤخرا” بطاقات أفضل اللاعبين تقييمًا في فيفا 22، حيث جاء محمد صلاح في المركز الثاني عشر من ضمن أفضل بطاقات اللاعبين في العالم.

 

وحصل محمد صلاح على بطاقة بتقييم 89 “ أقل بدرجة واحدة العام الماضي”، حيث جاءت سرعته 90، والتسديد 87، والمراوغة 90، والدفاع 45، والتمرير 81، والقوة البدنية 75.

 

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كصاحب أفضل بطاقة بتقييم 93، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بتقييم 92، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقييم 91.

 

لإنقاذ برشلونة .. لابورتا يضع خطة ضم محمد صلاح من ليفربول


في سياق آخر، أكد تقرير صحفي، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكر موقع “ le10sport”، أن خوان لابورتا، يسعى لضم محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم برشلونة.

 

وأضاف الموقع، أن خوان لابورتا يعتمد في خطته لضم محمد صلاح، على اقتراب انتهاء عقد النجم المصري مع الريدز، حيث يأمل أن يوافق ليفربول على فتح المفاوضات، لتجنب رحيله بالمجان في صيف 2023.

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2022 -  2023، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

 

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن محمد صلاح طلب 500 ألف جنيه إسترليني، لتجديد عقده مع ليفربول.

محمد صلاح ليفربول فيفا 2022 برشلونة لابورتا

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