وزير العدل: السيسي رسم خارطة الطريق لتنمية مصر وكان لوزارة العدل موقع عليها

المستشار عمر مروان وزير العدل فى احتفالية "يوم القضاء "

استهل المستشار عمر مروان وزير العدل كلمته التي ألقاها في الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الأعلى للجهات و الهيئات القضائية بأصدق معاني الترحيب و عظيم الامتنان حالة تشريفه الاحتفال بيوم القضاء الذي يحل في الأول من شهر اكتوبر الجاري ليضاف يوم جديد إلى أيام مصر الجديدة فنحن على بعد من أيام قليلة من يوم 6 اكتوبر لنحتفل جميعا بعيد النصر مع قواتنا المسلحة الباسلة ..

واكد وزير العدل ان التاريخ سيشهد للرئيس السيسى قيادته الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديدات و التقلبات التي اثرتم امامها الا ان ترسخوا مؤسسات الدولة و تعظموا قواتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الارهابية وفي ذلك الوقت رسمتم خارطة الطريق لتنمية مصر و كان لوزارة العدل موقع عليها و نصيب فيها من اجل تطوير المنظومة القضائية و تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين و تم التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء و تعاون صادق من الوزراء المعنيين في اقل من سنتين في انجاز العدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي احدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية و الخدمية منها مشروع نظر اجراءات تجديد الحبس عن بعد و الذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بعدد 252 سجن عمومي و مركزي و مشروع اقامة الدعوى المدنية عن بعد و تم نشره في 15 محافظة و مشروع اصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد و هو قائم في محاكم 5 محافظات ..ومشروع تامين وثائق و محررات وزارة العدل و المحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها و حوكمة اجراءات تداولها و من حسن الطالع تتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادي..كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام الى نص مكتوب و حقق نتائج مبشرة .

واضاف الوزير بانه على جانب اخر قد تم رفع كفاءة 329 محكمة و 230 مقر شهر عقاري و ميكنة 305 فرع توثيق واضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد و اتاحة خدمات الكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري و التوثيق المتنقل فضلا عن خدمة الفروع المتميزة في 3 محافظات و ياتي مشروع انشاء مدينة العدالة بالعاصمة الادارية درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والاداري و تقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية ..وسيكون لها جهة و هيئة قضائية مقرا داخل تلك المدينة ..لتقدم وجها عصريا للعدالة في مصر يتماهي مع الجمهورية الجديدة ..وقد وجهتم سيادة الرئيس ان تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاثة و رموزا لقوة الدولة المصرية ..و ان رؤية تطوير العدالة لا يمكن ان يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها فقد اتاحت وزارة العدل التشريعات و الاحكام القضائية الكترونيا و بالمجان لاعضاء الجهات و الهيئات القضائية .

كما اهتمت الوزارة بالتدرب الأساسي و المستمر لهم و دعمت استكمالهم الدراسات العليا و عززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة و السرعة في ان واحد ..وذلك في ظل حرص سيادتكم رئيس الجمهورية علي تفعيل المؤسسات و تنمية ادوارها فكان تنسيط عمل المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذي صدرت عنه قرارات تاريخية خاصة الصادرة في الاجتماع المعقود بتاريخ 2 يونيو 2021 و نشهد في يومنا هذا فعاليات تنفيذ عدد من قرارته بالاحتفال بيوم القضاء المصري وهو يوم بدء السنة القضائية و ايضا يوم بدء التحاق المرأة بالعمل لاول مرة في مجلس الدولة و النيابة العامة و سيذكر هذا الحدث على الدوام مقرونا بارادة رئيس الجمهورية في دعم المراة لتضع اقدامها في اماكن لم تطرقها من قبل .

واشار وزير العدل الى ان القضاء المصري من نبت هذا الشعب الطيب يفخر بالانجازات العظيمة و يتألم من الأحداث المريرة و يتصدى بسلاح القانون لكل آثم او خائن و في الوقت الذي يواجه فيه ابطالنا من القوات المسلحة و الشرطة عناصر الارهاب القمعي بسلاحهم البتار ليشكلوا جميعا حصنا منيعا يحمي مصر من المخاطر مهما اختلفت اشكالها و تنوعت صورها و تغيرت اساليبها .

وانهى كلمته موجها حديثه للرئيس السيسى " سيادة الرئيس ان ما تم من انجازات في ربوع مصر في السنوات القليلة القادمة و حتى الامس القريب ينم على قيادة واعية لها عين ترصد و عقل يخطط و يد تعمل لبناء دولة قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى فلك عند كل وطني و صاحب ضمير حق بالدعم و المساندة والمثابرة مصحوبا بدعاء ان يحفظ الله مصر و شعبها و مؤسساتها وقائدها المؤتمن الرئيس عبد الفتاح السيسي .