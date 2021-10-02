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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أهمها مواليد 1 أكتوبر 2003.. شروط تسكين الطلاب في مدن جامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن شروط تسكين الطلاب والطالبات الجدد بالمدن الجامعية، بعدما  تم تحديد غدا الأحد ٣ اكتوبر للتقديم الورقي للطالبات، جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة المدن الجامعية ، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وأكد عبدالخالق أهمية تطبيق الاستعدادات الوقائية الخاصة بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ووضع خطط احترازية وبديلة لإجراءات السكن، تتضمن الالتزام بإرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي والمكاني، والاستمرار في عمليات التطهير والتعقيم لجميع الغرف والممرات والمرافق بالمدن بحرمي الجامعة القديم والجديد.

وقال الدكتور صفا محمود أن الإجتماع استعرض الموقف الخاص بتسكين الطلاب القدامى وحصر الأماكن المتاحة لتسكين الطلاب الجدد، مؤكداً على الالتزام بالشروط الخاصة بتسكين الطلاب الجدد وأهمها ان يكون الطالب من مواليد ١ أكتوبر ٢٠٠٣ وما بعدها، لافتاً الي أنه في حالة وجود أماكن شاغرة متبقية سيتم تسكين مواليد شهر أغسطس أو سبتمبر ٢٠٠٣.

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وقالت سامية زايد انه تم تحديد يوم الأحد الموافق ٣ أكتوبر القادم  لبدء التقديم الورقي للطالبات، ويوم الأثنين الموافق ٤ من نفس الشهر التقديم الورقي للطلاب، الي جانب تخصيص يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر القادم للتقديم الورقي للمتخلفين من الطلاب والطالبات.

وأضافت سامية زايد أن السكن بالمدينة سيكون متاح للمقبولين بالكليات العملية داخل وخارج المحافظة، والكليات النظرية خارج المحافظة فقط، ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني في المواعيد المحددة.

ولفتت إلى أنه من ضمن شروط التسكين ايضاً شرط البعد المكاني والمقدر بمسافة ٣٠ كيلومتر للطلاب، و٢٥ كيلومتر للطالبات من محل اقامتهم إلى مقر كلياتهم.

سوهاج تسكين الطلاب المدن الورقي

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