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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف عبد الغفور: المسرح سلاح لمحاربة السلوكيات الخاطئة

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

عبّر الفنان أشرف عبد الغفور، عن إعتزازه بالمسرح مشيراً إلى أهمية دوره في الفن.

وقال خلال الندوة المقامة على هامش فعاليات مهرجان المسرح القومي: إنه لابد وأن تهتم الدولة ببناء المسارح حتى نستطيع أن نقدم كل ما هو جديد وقيم، مشيراً إلى إن الفن في الزمن الحالي ضئيل مقارنة بالفن في الستينات والسبعينات.

كما أضاف  أشرف عبد الغفور، إنه يخشى على المستقبل الثقافي والاجتماعي لأبناء الوطن من الغزو الجارف للثقافات الغريبة وغير الأخلاقية للأجيال الجديدة مشيراً إلى أن الدراما هي واحدة من أقوى وأهم الأسلحة المضادة لهذا الغزو وهذه السلوكيات".
 

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يذكر أن  الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلقت بإقامة حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وكرم المهرجان في دورته الحالية عدد من كبار نجوم المسرح المصري من بينهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والفنان القدير فاروق فلوكس، والفنان القدير سامي مغاوري، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واسم الفنان الراحل سمير غانم، وتستمر فعالياته حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور مهرجان المسرح القومي المسرح القومي الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري إلهام شاهين

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